Kortrijkzanen nemen hun werk mee naar buiten: “Outdoor Office Day werkt inspirerend”

Vandaag doen mensen van over de hele wereld mee aan de vijfde editie van Outdoor Office Day. LZSB, Designregio, DURF2030, Avansa en Hangar K nodigen iedereen uit om een deel of de hele dag het stadsgroen van DURFBAR, Nelson Mandelapark en het Volksplein als werkplek te gebruiken.

Voor wie na het werk wil ontspannen, kan vanaf 17 uur cocktails drinken te Broelkaai 6 en draait Operatiekwartier vanaf 19 uur plaatjes.

Tom Deleu (42), zaakvoerder van development bedrijf Keplerstein, kende het concept van Outdoor Office Day nog niet, maar gaat wel vaker weg van zijn bureau om te werken. “Dan begeef ik me op terrassen of in koffiebars zoals Julia’s. Ik ben nog maar één keer naar BK6 geweest tijdens Sinksen, deze locatie is echt top. Een verborgen parel. Het werkt inspirerend om eens niet op kantoor te werken, in de rush, maar te verhuizen naar een andere plaats, uit de comfortzone. Zeker op zo’n mooie zomerdag in de schaduw. Een workaction (lacht). Het is een super initiatief die meer mag georganiseerd worden.”