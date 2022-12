Kortrijkse vrijwilligers symbolisch in de bloemetjes gezet voor Dag van de Vrijwilliger

Vrijdag nodigde bevoegd schepen Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) enkele VAXPO-vrijwilligers uit als vertegenwoordiging van de vele vrijwilligers om hen extra te bedanken voor hun vele werk. Dit in het kader van de Internationale Dag van de Vrijwilliger die maandag 5 december plaats vindt.

“Overal in Kortrijk maken vrijwilligers dagelijks het verschil voor anderen. Kijk bijvoorbeeld naar VAXPO waar de vaccinatiecampagne nooit gelukt zou zijn zonder de hulp van honderden vrijwilligers. VAXPO sluit daags na de Dag van de Vrijwilliger op 6 december (hopelijk) definitief de deuren, maar veel Kortrijkzanen die in het vaccinatiecentrum de smaak voor vrijwilligerswerk te pakken kregen, zetten hun vrijwillig engagement elders verder, ook bij Stad Kortrijk”, duidt schepen Demeyer. “We kregen de smaak inderdaad te pakken. Het geeft voldoening andere mensen te helpen”, getuigen Lesley en Carine.

Bedankingsfeestje op 6 december

Toch is er voor sommige opdrachten nood aan extra helpende handen. “De hulp van de vrijwilligers is onmisbaar voor de dagelijkse werking van de stad. Stad Kortrijk kan rekenen op de hulp van zo’n 1.100 vrijwilligers, maar er zijn nog veel helpende handen nodig”, zegt coördinator Cornelia Hauspie van Stad Kortrijk. “Enkele oud-VAXPO-vrijwilligers zijn nu aan de slag binnen stad Kortrijk, maar we zoeken nog vrijwilligers voor hulp- en dienstverlening als chauffeurs, voor onder meer nachtopvang, dieren voor dieren, Alles Digitaal, Woonzorg, Voorleesweek, zorgkundige.”

Op 6 december worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een bedankingsfeestje in Buda Fabriek.