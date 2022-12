Kortrijkse Pat Nutrition zorgt voor hilarische beelden tijdens hun tour met versierde Ferrari

Een Ferrari met daarop een kerstboom, een aanhangwagen en een fitnesstoestel? Het waren, samen met vier andere sportbolides, de ingrediënten voor één van de meest waanzinnige kerststoeten van het land. Ver weg van de traditionele slee met rendier trokken Nicolas Depoorter en Patrick Lippens, de zaakvoerders van het Kortrijkse Pat Nutrition, op pad en dat leverde hilarische beelden op.

“Waarom normaal doen als het abnormaal ook kan”, lacht het duo wanneer ze terug in Kortrijk zijn. “We wilden happiness verspreiden en trommelden dan ook enkele vrienden op. We decoreerden hun sportwagens en ook een Ferrari moest het ontgelden. We koppelden er een trekhaak met aanhangwagen aan vast, gooiden een fitnesstoestel erin en bonden een kerstboom op het dak. De wagen zelf kreeg een resem kerstlichtjes opgekleefd, lichtjes die allen bleven branden terwijl we aan het rijden waren.”

De kleurrijke stoet doorkruiste het land en hield op verschillende plaatsen even halt. “Van Kortrijk trokken we naar Gent en zo naar Antwerpen”, vullen ze aan. “Overal reden we door de centrumstraten en kwamen we voorbij enkele iconische gebouwen. We slaagden in onze opzet want op eender welk moment zagen we enkel maar lachende gezichten.”

Geen succes in Nederland

In Nederland kon dan weer niet iedereen de grap smaken. “Na een verkwikkende nacht trokken we van Antwerpen naar Amsterdam, maar daar werden we staande gehouden door de politie. Ze waren van mening dat we niet over de nodige vergunningen beschikten voor onze promotour en wilden ons een boete geven. Van promotie kon je niet meteen spreken omdat we helemaal niets uitdeelden dus uiteindelijk konden we de zaak daar regelen. Het leverde ons wel zalige beelden op die we dan via sociale media online gooiden.”

De auto’s op stal en de fitnessbank terug in de sportzaal, zal het duo nu even tijd voor zichzelf nemen. “Een beetje quality time na een hectische periode zodat we volledig klaar zijn voor 2023. We willen nog sterker uitpakken dan dit jaar en daarvoor zullen we al onze energie nodig hebben.”