Kortrijkse Maria Ledoux viert haar 100ste verjaardag

Vrijdagnamiddag werd Maria Ledoux in Woonzorgcentrum Sint-Carolus gevierd voor haar 100ste verjaardag, dit in gezelschap van haar familie. Zij kreeg bezoek van schepen van Bevolking Stefanie Demeyer die haar bloemen en een mandje Kortrijkse delicatessen aanbood. Maria had een mooi leven maar werd niet gespaard: ze verloor een zoon in 1998 en werd in 2013 het slachtoffer van een gewelddadige overval en raakte in coma.

Maria Ledoux is geboren in Kortrijk op 7 april 1923, als eerste in een gezin van 3 kinderen. Ze liep school in het Sint-Niklaasinstituut in Kortrijk, waar de voertaal toen nog Frans was. In haar jeugd was ze hoofdzakelijk bezig met hulp in het huishouden, want haar mama had een naaiatelier met enkele meisjes. Mara was verantwoordelijk voor het bezorgen van de afgewerkte bestellingen. Tijdens de moeilijke oorlogsjaren van 1940-45 moest Maria samen met haar vader regelmatig op zoek naar eetwaar op de buiten. Na de oorlogsjaren maakte ze kennis met een jonge man. “Ze merkte hem op in het station toen hij terugkwam uit krijgsgevangenschap. Hij viel haar op omdat hij in slechte gezondheid was: mager, met etterwonden en fragiel”, vertelt dochter Catherine. “Tijdens een van de bestellingen die ze moest leveren passeerde ze in de Nieuwstraat en mama herkende hem. Ik denk dat daar de vonk oversloeg. Zijn naam op de geboorteakte was Jaak Salembier maar hij wou later als Jack vermeld worden.” Jaak is geboren in Kortrijk op 10 augustus 1919 en was verzekeringsagent.

Een eigen huis

Maria en Jaak trouwden in Kortrijk op 21 februari 1944. Het koppel woonde door de jaren heen op verscheidene locaties in Kortrijk en kreeg 3 kinderen: Percy, Christian en Catherine. “Mama heeft mooie herinneringen aan de weekendwandelingen per auto om de nieuwe wijken te bezichtigen en de nieuwe villa’s te bewonderen. Smachtend naar een droomwoning.” Op 21 november 1966 overleed Jaak: hij had een wankele gezondheid ten gevolge van zijn krijgsgevangenschap. “Maar moeder was een kranige vrouw en sloeg zich er goed door want haar droom werd werkelijkheid: we verhuisden naar ons eigendom in de Parkstraat 2, nu Wandelweg. Dit ging vooraf aan een helse verbouwing en we konden rekenen op de steun van onze nonkel Frans van de firma Callewaert voor de nodige technische en materiële steun. Ma was uiterst tevreden dat we ‘ons’ huis konden betrekken.” Het gezin breidde verder uit met 4 kleinkinderen, Glendra, Kervin, Joyce en Guillaume en 3 achterkleinkinderen, Emma, Lea en Louise en een vierde achterkleinkindje op komst.

De beste en mooie jaren …

“Toen Jaak overleed kon Maria als weduwe rekenen op de morele en materiele steun van Albert Herman, sedert hun krijgsgevangenschap een intieme vriend van Jaak. Ze blikt nog graag terug op hun vakantie in Mallorca.” Maria herinnert zich nog veel mooie dingen. “De maandag was de dag van ons ma: in de namiddag op stap naar de stad. De eerste halte was in de Patisserie Vanneste voor een pateeke, dan een cinemaake en winkels bezoeken, in de volksmond ‘vittrienen lekken’, dan terug naar huis voor het avondmaal en s ’avonds eventueel nog een cinemaake als er nog een interessante film was. Na de vertoning werd ze afgehaald met de auto door ons pa”, aldus de dochter. Later hadden Maria en Jaak ook een tv. “We hadden ook veel plezier in de bowling waar ze de bol kon laten rollen en de ambiance mee opsnuiven en meeleven met het jeugdige gezelschap. Ja, zelfs tot laat in de nacht en vroeg in de morgen. Ma blikt nog altijd nostalgisch terug aan ‘de beste en mooiste jaren’ van haar leven. Ma was gezelschapsdame bij de familie dokter Vandemeulebroucke. Bij haar broer Raoul, die vrijgezel was en bij Marraine hielp ze in het huishouden. Dus werk genoeg.” Haar hobby? “Oh dat is heel eenvoudig: wassen, plassen, strijken, schuren, dweilen, stofzuigen, koper poetsen, kousen stoppen…en nog veel meer.”

… en het noodlot

Maria werd in 1998 het slachtoffer van het noodlot: ze vond haar zoon Christian op een morgen dood in zijn bed. “Dat was een zeer erg zware klap want onze broer was in feite de huisvader en deed de financies, administratie en organiseerde in het huishouden. Maar haar sterk karakter sleurde er haar terug weer bovenop.” Toen het huis te groot werd verhuisde Maria naar een mooie flat in Guido Gezelle 2 van het Woonzorgcentrum Carolus. “Ze vond er haar gading, paste zich aan en genoot.” Maar het noodlot sloeg opnieuw toe. Maria werd in 2013 overvallen in haar appartement: een roofoverval met zeer extreem geweld. Maria werd hard geslagen. De dader verdween met het geld maar werd later opgepakt en veroordeeld. “Het was een recidivist. Ma werd afgevoerd met de MUG en werd geopereerd, getrepaneerd en had twee hersenbloedingen en ging in coma.

We hadden alle hoop opgegeven: we waren voorzichtig het allerlaatste aan het voorbereiden. De dokters gaven ons wel veel moed, maar geloofden er zelf niet in. Het was te erg”, aldus de dochter. “Maar toch, ze is er nog, wel niet meer de ma van voordien, want de fysieke en morele schade blijven over zoals problemen aan het gehoor, zicht, stappen en de spraak. Ze heeft het wel lastig omdat ze zich gebrekkig voelt en het is daardoor dat ze ietwat negatief reageert op een beetje van alles. Het is moeilijk misschien om te begrijpen maar het is wel een vrouw die vroeg weduwe werd met 3 kinderen, een vrouw die zelfstandig is en verder moet door het leven zonder hulp van iemand, daarvoor was/is ze te fier. En nu heeft ze een lang leven maar is hulpbehoevend. Ons Ma is de laatst levende van haar generatie, geen broers, geen schoonbroers, geen schoonzuster meer. Enkel één nicht, Mia, met wie ze nog sporadisch contact heeft.” Haar

levensmotto? “Ik denk ‘Nie plooien’ en haar geheim van het lang leven weet ik ook niet. Misschien ‘Nie doodgaan’. We zijn blij dat we ze nog hebben.”