Kortrijkse Imke Desmet haalt finale ‘Queen of the models’

Imke Desmet uit Kortrijk veroverde een plaats bij de finalisten van ‘Queen of the models’, een wedstrijd voor dames die een carrière willen uitbouwen als model. “Ik doe vooral mee om aan te tonen dat iedereen mooi is.”

Imke Desmet (17) is de zus van Sibren (20) en de halfzus van Tessa (30). Zij volgt een opleiding verzorging aan CLW Kortrijk. “Ik hou van mensen helpen en heb ingezien dat veel mensen hulp te kort hebben. Eerst had ik mijn twijfels bij deze richting, maar toen mijn oma overleed, heb ik de knop omgedraaid: nu bloei ik open en doe ik het heel graag”, vertelt Imke, die ook van modellenwerk houdt en zich inschreef voor de wedstrijd Queen of the models. “Ik startte met modellenwerk op mijn vijftiende. Het lag een tijdje stil omdat ik niet goed in mijn vel zat. Ik dacht eerst dat de wedstrijd enkel over uiterlijk ging.”

Zwaar jaar

“Het is geen missverkiezing”, gaat Imke verder. “De wedstrijd helpt je op weg als model. Nu is dit een nieuwe kans en nieuw begin. Ik doe vooral mee om aan te tonen dat iedereen mooi is. Ik heb het lang moeilijk gehad met mezelf, omdat ik me lelijk en niet goed genoeg vond. Het was een zwaar jaar. Nu wil ik tonen dat niemand zich zo moet voelen. Het is een unieke kans om later mijn modellenwerk uit te breiden.”

Het traject gaat over teambuilding met groepsactiviteiten, originaliteit, fotoshoots, leren maquilleren, workshops allerhande, goede doelen steunen, mensen ontmoeten en promotie voeren. “Op het einde word je verkozen of niet, maar mijn motivatie is eigenlijk dat ik me later wel modellenwerk zie doen. Ik wil graag mijn capaciteiten verder uitdiepen en die ook, net als mezelf, zien groeien en verdere mogelijkheden ontdekken. Mijn droom is door te breken in de modellenwereld.” (Peter Van Herzeele)