Kortrijks vaccinatiecentrum keert kar: toch niet naar scholen om kinderen te vaccineren, wel in Vaxpo zelf

De vaccinatie tegen het coronavirus bij de 5- tot 11-jarigen uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke zal dan toch niet op de scholen plaatsvinden. In samenspraak met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is beslist om de kinderprikjes toch in het vaccinatiecentrum te organiseren. De schooldirecteurs die eigenlijk wachtten op een lokaal overleg begin volgende week, werden vrijdag op de hoogte gebracht.

Begin deze week kondigde het vaccinatiecentrum Vaxpo voor Kortrijk, Kuurne en Harelbeke aan dat de vaccinatiecampagne bij de jonge kinderen op de scholen zou worden uitgerold. De bedoeling was om met de hulp van mobiele teams school per school, klas per klas de 5- tot 11-jarigen in te enten de kleinere dosis van het coronavaccin. Uiteraard zouden ouders daar per brief wel hun toestemming moeten voor geven.

Maar vrijdag besliste Vaxpo, na overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, om tóch in het vaccinatiecentrum te prikken. “Vanuit Zorg en Gezondheid hebben we de boodschap gekregen dat zij die manier van vaccineren niet juridisch kunnen ondersteunen”, klinkt het bij de drie burgemeesters, Ruth Vandenberghe, Alain Top en Francis Benoit. “Het risico op discussies met de ouders is te groot als niet minstens een van de ouders het kind vergezelt naar de vaccinatie.” Aangezien het prikken initieel in de scholen zou gebeuren, is die aanwezigheid van mama of papa geen evidentie.

Pas na 29 januari

Daarom besliste het Vaxpo-team om de mobiele vaccinaties in de scholen niet verder uit te werken. De verschillende schooldirecties werden vrijdagmiddag op de hoogte gebracht. Maandag 10 januari had normaal een overleg met de directeurs moeten plaatsvinden. Vaxpo wil nu een concreet nieuw voorstel uitwerken met de bedoeling om pas in de week van 29 januari – twee weken later dan op de meeste andere plaatsen in West-Vlaanderen – te starten met het vaccineren van jonge kinderen. De eerste uitnodigingen moeten in de bus vallen in de week 17 januari.

In de eerstelijnszone Kortrijk worden in totaal net geen 10.000 kinderen tussen 5 en 11 jaar uitgenodigd: 6.429 in Kortrijk, 2.314 in Harelbeke en 1.096 in Kuurne.