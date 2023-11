Kortrijk wint met de Deelfabriek Europese prijs voor sociale dienstverlening 2023

Donderdagavond won de nieuwe Deelfabriek van Kortrijk in de Kroatische hoofdstad Zagreb de prestigieuze Europese prijs voor sociale dienstverlening. Deze jaarlijkse prijs gaat uit van het European Social Network (ESN) en Kortrijk won in de categorie ‘sterke samenwerkingen’.

De Deelfabriek moest het opnemen tegen zeven andere projecten uit Denemarken, Polen, IJsland, Malta, Zweden, Italië en Spanje. De Deelfabriek springt in heel Europa in het oog door de unieke samenwerking tussen het sociale beleid van de stad, 14 zeer diverse vrijwilligersinitiatieven, een nieuwe leerwerkplaats voor kwetsbare werknemers, een tweede vestiging van Mini-VORK en de sociale dienstverlening van het OCMW.

Het is bovendien de plaats waar het sociale en ecologische samenkomen in een schitterend erfgoedpand, met name de geklasseerde oude brandweerkazerne (1940) in de buurt van de Sint-Antoniusstraat.

“Als stad deze Europese sociale prijs in ontvangst mogen nemen is een mooie erkenning van het harde werk van de verschillende diensten in stad en OCMW en de vele vrijwilligersinitiatieven. Maar nog belangrijker is dat we zien dat de mensen goed hun weg vinden naar de nieuwe locatie. De initiatieven werken op volle snelheid, en ook mini-VORK trekt meteen veel bezoekers aan”, zegt Philippe De Coene, schepen van sociale vooruitgang

Voor de categorie ‘samenwerking’, waarvoor de Deelfabriek deze prijs ontvangt, werden lokale en regionale projecten genomineerd die lokale overheden, sociale diensten, private en vrijwilligersinitiatieven verbinden en zo voor vooruitgang zorgen voor alle mensen, maar in het bijzonder gezinnen in een kwetsbare situatie.

Per categorie werd de winnaar gekozen via een professionele jury en online stemming. Zij deelden elk 50% van de punten uit. Kortrijk ontving de prijs ook omwille van de verbinding tussen innoverend sociaal beleid en de herbestemming van beschermd onroerend erfgoed. Ook het aspect van wijkverbetering kon de jury bekoren.