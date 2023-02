Kortrijk wil opnieuw trendsetter zijn met vernieuwd winkelwandelgebied: “Zorgen dat mensen in er willen zijn én blijven”

In de (na)zomer van 2022 kregen shoppers en handelaars al een glimp te zien van hoe het winkelwandelgebied in Kortrijk er zou moeten uitzien tegen de zomer van 2024. Het ontwerpteam ging aan de slag met de feedback die kwam op de tijdelijke experimenten en stelt nu het voorontwerp voor.

De hele shoppingwereld onderging de voorbije jaren een ware metamorfose. Trendwatchers zweren bij beleving, lokaal winkelen en authenticiteit. De stad Kortrijk zelf wil voortrekker zijn en zal de publieke ruimte een vernieuwde aanblik geven. Het winkelwandelgebied wordt zo een plek in het centrum van de stad om er alle seizoenen en alle dagen van de week van ‘s morgens tot ‘s avonds te vertoeven. Kortrijk wil hiermee opnieuw trendsetter zijn, net zoals in 1962 toen Kortrijk de eerste verkeersvrije winkelstraat van het land introduceerde.

Experimenten

Het officiële startschot voor de heraanleg van het winkelwandelgebied werd in het begin van vorige zomer gegeven met een tijdelijk experiment op de Grote Kring. Gevolgd door drie kleinere experimenten in de nazomer aan de kop van de Veemarkt, in het steegje tussen het Vandaleplein en Korte Steenstraat en doorheen de Wijngaardstraat.

“We willen zorgen voor meer beleving en een aangename plek om te vertoeven in onze commerciële kern, voor iedereen” – Wouter Allijns, schepen van Economie

De drie thema’s die de leidraad vormen van het project zijn vergroening, spelen en ontmoeten. Denk aan het mobiel bos, de glijbaan en de slingerschommels aan de Grote Kring (later aan de Veemarkt) of aan de lange blauwe tafel die de Grote Kring en erna de Wijngaardstraat sierden. In de nasleep van de experimenten werd een grondige bevraging georganiseerd bij zowel shoppers, bewoners en handelaars. De feedback van die bevraging in combinatie met het lopende participatietraject waaraan tal van handelaars deelnemen vormde de input waarmee het ontwerpteam (51N4E, Common Ground en Plant & Houtgoed) verder aan de slag ging om het voorontwerp te finaliseren.

“We zitten volop op schema om te doen wat we beloofd te hebben: ons winkelwandelgebied op welbepaalde plekken verfrissen tegen de lente van 2024. Daarmee willen zorgen voor meer beleving en aangename plek om te vertoeven in onze commerciële kern, voor iedereen”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

Vijf focuslocaties

In het voorontwerp worden de grote lijnen vastgelegd samen met de locaties waarop gefocust zal worden in het definitieve ontwerp en waar de klemtonen komen te liggen. Zo zal er op de kruising van de Lange en de Korte Steenstraat worden ingezet op vergroening van het kruispunt en het creëren van zitgelegenheid en rustpunten. “Aan de kop van de Voorstraat willen we dan weer maximaal gaan ontharden en vergroenen. Op de kop van de Veemarkt is het bedoeling om de grote stenen vlakte om te gaan vormen naar een plein op mensenmaat met oog voor sfeervolle verlichting, speelelementen voor de kinderen en dat allemaal omzoomd door een biodiverse groenborder die voor afscheiding zorgt met de straat. De transformatie van de Wijngaardstraat zal vooral gebeuren door het toevoegen van nieuwe verlichtingselementen en gevel- en overstekend groen”, klinkt het bij stad Kortrijk.

“Het nieuwe publiek domein moet er nog meer voor zorgen dat mensen in Kortrijk willen zijn én er blijven” – Axel Weydts, schepen van Openbare Werken

“De Grote Kring ten slotte, zal sterk vergroend worden door middel van biodiverse plantvakken met struiken en bloemen. We voegen enkele bomen toe om het plein voldoende schaduw te bieden in het warme zomerweer. Het plein wordt een ontmoetingsplek met zitgelegenheid en spelprikkels voor alle leeftijden waar kleinschalige evenementen nog steeds kunnen doorgaan.”

“Kortrijk is altijd een trendsetter geweest als het om aangenaam shoppen gaat. We hadden de eerste autovrije winkelstraat van het land waarna de voetgangerszone stelselmatig werd uitgebreid. Steeds met succes. Nu moeten we een stap verder gaan. Het winkel- wandelgebied is te grijs en te eentonig geworden. Daarom kiezen we resoluut voor vergroening en ontmoeting. Het nieuwe publiek domein moet er nog meer voor zorgen dat mensen in Kortrijk willen zijn én er blijven”, aldus Axel Weydts, schepen van Openbare Werken.

Vergroenen

Naast deze vijf focuslocaties wordt doorheen het winkelwandelgebied gekeken waar er opportuniteiten zijn om verder te vergroenen. “De grote lijnen staan vast, de ideeën zijn er en de focuspunten en -locaties werden bepaald. De vijf gedefinieerde locaties worden plekken van groene rust en spel in ons winkelwandelgebied. Daartussen kijken we om verder te vergroenen waar mogelijk. Nu komen we in de laatste ontwerpfase terecht. We werken hard verder aan het definitieve ontwerp dat we willen afronden in de loop van het voorjaar”, vertelt schepen Allijns.