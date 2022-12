Kortrijk weert hangjongeren aan muziekcentrum Track met toegangsverbod na maandenlange overlast: “Kunnen niet garanderen dat probleem zich niet verplaatst”

Op vraag van Muziekcentrum Track en het muziekconservatorium neemt stad Kortrijk maatregelen tegen een groepje hangjongeren die volgens de stad ‘kwaadwillig samenschoolden’ aan het muziekcentrum. De jongeren worden drie maanden lang geweerd van de site. Het gebouw wordt enkel nog toegankelijk voor wie daar een gewettigde reden voor heeft. Enkel als je aanbelt, kan je het Muziekcentrum betreden.

De jongeren in kwestie zorgden de laatste maanden geregeld voor overlast op het Conservatoriumplein. Ze lieten zich onder meer opsluiten in de gebouwen van het Muziekcentrum, om na de openingsuren de deuren voor vrienden te openen. Ook drongen ze er klassen binnen. Een medewerker van muziekcafé Pand A liep in november zelfs een neusbreuk op nadat hij hen vroeg het pand te verlaten.

Locatieverbod

De politieverordening met toegangsverbod moet de lont nu uit het kruitvat trekken. Maar niet iedereen is even tevreden met de maatregelen die de stad nam. Op de gemeenteraad van maandag werd zelfs even fel gedebatteerd over de kwestie, CD&V-raadslid Hannelore Vanhoenacker bond de kat de bel aan. “Ik heb hier al gezegd dat ik geloof in ons maatschappelijk interventieteam, dat inzetbaar is op verschillende delicate plekken. Op het vlak van wijkteams heeft de stad ook al veel stappen gezet. Maar deze situatie is anders. Deze hangjongeren zullen zich misschien gewoon elders gaan amuseren.”

Kan ik garanderen dat dit zich niet zal verplaatsen? Neen, niemand kan dat! – burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester)

Ook Wouter Vermeersch, Kortrijks fractieleider voor Vlaams Belang, reageerde geagiteerd. Hij vond het onvoorstelbaar dat de gemeenteraadsleden de feiten nu pas ter ore kwamen. “Ik ben bijzonder ontsteld. Over de kwaadwillige samenscholing van de hangjongeren, maar ook over die neusbreuk van een stadsmedewerker in november.”

Vermeersch vroeg zich af waarom de stad gebruik maakt van een oplossing als een toegangsverbod. Dat zou de politie enkel de mogelijkheid verschaffen om individuen die overlast bezorgen, te verwijderen. “Waarom hanteert u een compleet nieuw instrument om dit aan te pakken? Waarom geen locatieverbod, zoals al is toegepast op jongeren in de Lange Steenstraat? De stad verlegt het probleem, en lost het niet noodzakelijk op.”

De Vlaams Belang’er gooide burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) voor de voeten dat hij sterk betwijfelde dat de problematiek met een politieverordening volledig was opgelost. “Kan ik garanderen dat de hangjongeren zich niet zullen verplaatsen? Neen, niemand kan dat”, beet Vandenberghe van zich af.

Het is onaanvaardbaar dat die hangjongeren niet in de hand kunnen worden gehouden – Wouter Vermeersch (fractieleider Vlaams Belang Kortrijk)

“Deze maatregel is er om onbevoegden, mensen die niet in het Muziekcentrum hoeven te zijn, buiten te houden. We willen ook het veiligheidsgevoel herstellen. Een plaats- of locatieverbod? Dat doe je als je effectief daden hebt kunnen vaststellen, zoals in de Lange Steenstraat. Pas dan kan je repressief optreden. Hier gaat het om overlast, vandalenstreken, moeilijkheden en ernstige verstoring van de openbare rust. Maar op basis daarvan kan de politie die jongeren niet vasthouden.”

Wortels van het probleem

De Stad probeerde het probleem al langer van bij de wortels aan te pakken, bezwoer Vandenberghe. “We hebben voor Track nu dan wel voor een afkoelingsperiode van drie maanden gekozen, toch zijn we al langer bezig met het probleem. Ook hier heeft Ajko (Kortrijks Jeugdwelzijnswerk, red.) al opgetreden, zijn er buurtwerkers aan de slag geweest en hebben we met het Oranjehuis overlegd. Ook op onze Taskforce Veiligheid kwam dit reeds voor.”

Wouter Vermeersch had het laatste woord. “Hoezo, u kan dat niet garanderen? Dat is wat de bewoners van onze stad van u verwachten. U bent burgemeester, hoofd van de politie, verantwoordelijk voor het veiligheidsgevoel in deze stad. U moet zorgen voor flankerende maatregelen. Het is niet aanvaardbaar dat die hangjongeren niet in de hand kunnen worden gehouden. Ik denk dat deze maatregelen niet zullen volstaan.”

Uiteindelijk werd de politieverordening tot toegangsverbod, dat al in voege was, wel bekrachtigd op de gemeenteraad. Er waren 31 voor-stemmen en drie onthoudingen.