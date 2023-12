Kortrijk voert sterrenregister in voor stilgeboren kindjes

Tot 15 december is het de Koesterweek van het Berrefonds, een vzw die families ondersteunt na het overlijden van een sterrenkindje. Tijdens die week steunen veel steden en gemeenten families die een kind verloren zijn. Stad Kortrijk onderneemt tal van initiatieven om die ouders van sterrenkindjes te ondersteunen in het verwerkingsproces.

Zo is er sinds 2020 een koesterthuis, dat is een ontmoetingsplek voor gezinnen die een kindje verloren. Vanaf 12 december komt daar ook het sterrenregister bij. Hierin kunnen ouders hun kindje registreren ongeacht de duur van de zwangerschap, als betekenisvolle erkenning van zijn of haar bestaan.

Of een kindje sterft voor of na de geboorte maakt voor de ouders geen verschil, maar voor de wet wel. Volgens de huidige wetgeving kunnen ouders een stilgeboren kindje enkel in het overlijdensregister laten registreren na een zwangerschapsduur van minimaal 140 dagen. Met de oprichting van een sterrenregister wil stad Kortrijk die beperking doorbreken. Het sterrenregister is er zo speciaal voor ouders die hun ongeboren kindje veel te vroeg moesten loslaten. Zo’n sterrenregister is er al in Gent en Oostende, vanaf 12 december dus ook in Kortrijk.

De vraag voor zo’n sterrenregister kwam er van gemeenteraadslid Maxim Veys (Vooruit). Bevoegd schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) zag er duidelijk de onmiskenbare meerwaarde van in en liet weten dat het sterrenregister in Kortrijk quasi meteen uitgerold wordt. “Vanaf morgen (dinsdag, red.) kunnen ouders van sterrenkindjes, ook als die geboren zijn voor 140 dagen zwangerschap, zich laten registeren. Dat betekent dan ook dat die ouders uitgenodigd zullen worden voor de aanplanting van het geboortebos,” klonk het bij de schepen. (JF)