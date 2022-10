Kortrijk viert Werelddierendag op 4 oktober

Hoe werkt het?

Op doorverwijzing van de sociale diensten van de stad en na een check of er voldaan wordt aan de voorwaarden van de stichting (o.a. op basis van inkomen), kunnen de gezinnen terecht in het Gentse dispensarium van de stichting dat ondersteund wordt door de faculteit Dierengeneeskunde van UGent. De aangeboden zorg varieert van jaarlijkse controle en vaccins tot complexe chirurgische ingrepen. De dienstverlening blijft 1 jaar geldig, het gezin betaalt daarvoor 20 euro. De stad staat in voor de toeleiding, de administratieve ontzorging en indien nodig het vervoer naar Gent.