Kortrijk verrast met een eigen Rad van Fortuin, goed voor een totaal prijzenpakket van 10.000 euro

De eindejaarsperiode is dé cadeautjestijd van het jaar. Kortrijk organiseert daarom twee extra koopzondagen op 11 en 18 december. Op vrijdag 23 december is er een Late Night Shopping. Dan blijven de winkels open tot 21 uur. Een leuke extra dit jaar is het Rad van Fortuin.

“Om shoppen in Kortrijk nog interessanter te maken, plaatsen we in de binnenstad vier keer een Rad van Fortuin. Als je voor minstens 150 euro aankopen doet bij handelaars in het centrum van Kortrijk tussen 12 november en 11 december kan je een Kortrijk Cadeaubon winnen door aan het rad te draaien. De bedragen gaan van 15 tot 150 euro, altijd prijs”, zegt schepen Wouter Allijns.

Op 19 en 23 november en op 3 en 11 december, tussen 14 en 17 uur, vind je het rad vol Kortrijk Cadeaubonnen op respectievelijk de kruising van de Lange en de Korte Steenstraat, het Overbekeplein, de Grote Markt en de Veemarkt. Om deel te nemen moet je jouw kastickets ter waarde van 150 euro voorleggen.

Bedankingsbutlers

Tijdens Black Friday Weekend op vrijdag 25, zaterdag 26 en koopzondag 27 november zijn er eveneens indrukwekkende kortingen in heel wat winkels in de stad. Daarnaast is er op die dagen ook straatanimatie voorzien. Op vrijdag delen bedankingsbutlers cadeautjes uit aan de kinderen, op zaterdag zorgen straatmuzikanten voor sfeer en op zondag kan je terecht bij een echte karikaturist voor een gratis souvenir. “De artiesten in de straat zullen ook reclame maken voor het Rad van Fortuin zodat mensen die speciaal voor Black Friday Weekend naar Kortrijk komen geneigd zijn om nog eens terug te keren. Naast de Kortrijk Cadeaubon zijn er ook troostprijzen in de vorm van vouchers voor Winter in Kortrijk of tickets voor de CAPS Urban Cross te winnen”, zegt Mathieu Dhantschotter, coördinator van evenementen.