Kortrijk trekt de verlaagde Leieboorden verder door

De verlaagde Leieboorden werden in 2018 feestelijk geopend en zijn een trekpleister bij heel wat Kortrijkzanen en bezoekers. Het project kreeg in 2019 zowel de jury- als publieksprijs voor ‘Beste Publieke ruimte voor Vlaanderen en Brussel’. Stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg zetten hun positieve samenwerking verder om ook de rest van de Oude Leieboorden op te waarderen. Naast het realiseren van kwalitatieve publieke ruimtes en het vervangen van de Leiebrug, krijgt waterbeleving een centrale rol op de Oude Leie. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met studiebureau Arcadis en landschapsarchitect Michel Desvigne.

“Met de opwaardering van de verlaagde Leieboorden zijn ook het aantal horecazaken toegenomen, het is dus echt het kloppend hart van onze stad geworden. We starten nu met de volgende fase van de vernieuwing. Zo geven we de Leie nog meer terug aan de Kortrijkzanen”, zegt Ruth Vandenberghe, burgemeester.

De Dolfijnkaai en Kasteelkaai krijgen eenzelfde sfeer en kwaliteit als de reeds verlaagde Leieboorden. Vandaag zijn de kades een grijze asfaltvlakte zonder groen. Na de opwaardering zal er kunnen gewandeld worden langs het water of op het hogere deel waar ruimte wordt voorzien voor gezellige terrasjes onder de bomen. Door net zoals aan de verlaagde Leieboorden te kiezen voor éénrichtingsverkeer voor de wagen, ontstaat er meer publieke ruimte. Met de heraanleg wordt volop ingezet op groen en ontharden. Zo krijgt de Kasteelkaai een unieke verlaagde tuin van 1.000 m² groot. Zo ontstaat er een groene ruimte op slechts een meter van het water en met zicht op de pleziervaartboten aan de overzijde. Rondom de tuin worden trappen en zitelementen aangelegd.

“De kwaliteit in de publieke ruimte is niet altijd zo geweest. Onze stad heeft reeds in veel opzichten een metamorfose ondergaan, met deze vernieuwing gaan we verder de goede kant uit. Het ontbrekende stuk tussen de Leiebrug en de Handelskaai wordt aangepakt waardoor de eenheid en de volledige corridor gesloten wordt. De uitgangspunten van het ontwerp zijn: ontharden, vergroenen, waterplezier en ontmoeten”, aldus Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Stadspark

De Handelskaai wordt heraangelegd als een groene wandelpromenade tussen de verlaagde Leieboorden en Kortrijk Weide. Nieuwe pontons moeten zorgen voor meer gebruikers van de passantenhaven. De nieuwe voetgangersbrug Reepbrug zorgt voor een vlotte verbinding tussen Overleie, Buda en het stadscentrum. Met de aanleg van het nieuwe stadspark op de tip van Buda krijgt de binnenstad er een unieke groene oase bij. Een make-over van de Kasteelbrug moet zorgen voor een betere inpassing in de omgeving qua niveau en uitzicht. Ook de Reepkaai wordt ingericht als woonerf met een groene wandelpromenade langs het water. Pontons bieden aanmeerruimte voor pleziervaart.

“Wie op vandaag wandelt van Kortrijk Weide richting Broeltorens passeert eerst een mooie boulevard, maar voorbij Balthazar stopt het plots en sta je letterlijk voor een dwars geparkeerde auto. Daar willen we komaf mee maken. We willen een volledig groene wandelpromenade aanleggen tot aan de Kasteelbrug. In het globale masterplan komen in totaal honderd bomen bij”, zegt Axel Weydts, schepen van Openbare Werken.

Nieuwe brug

De Leiebrug is in slechte staat en is aan vervanging toe. De Vlaamse Waterweg voorziet in de bouw van een nieuwe stalen brug. De toekomstige brug wordt aan een zijde uitgekraagd met een breder platform richting de verlaagde Leieboorden. Zo wordt de Leiebrug nog meer dan vandaag onderdeel van de Leieboorden.

De vernieuwing aan de Oude Leie is een van de top tien projecten. Stad Kortrijk investeert 5,35 miljoen euro voor de heraanleg van de Dolfijnkaai en Kasteelkaai (2023 – midden 2024), de Kasteelbrug en de eerste ingrepen aan de Reepkaai (2024-2025). De Vlaamse Waterweg investeert mee voor het vervangen van de Leiebrug (datum uitvoering in verdere afstemming met andere ingrepen en Team Minder Hinder), de Handelskaai en de afwerking van de Reepkaai (na 2025).