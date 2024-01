Kortrijk trapt vernieuwingsoperatie van Bissegem af met infomarkt

In 2024 moet Bissegem een complete metamorfose ondergaan: van de herinrichting van de Driekerkenstraat over de herbestemming Sint-Audomaruskerk tot de aanleg van ‘Bissegem Plage’. Alles samen goed voor een prijskaartje van zo’n 16 miljoen. Om de Bissegemnaren wegwijs te maken in de grootschalige vernieuwingsoperatie, organiseert stad Kortrijk op 24 januari in het OC Troubadour een infomarkt.

Om het overzichtelijk te maken worden alle ‘werven’ opgedeeld in aparte infostanden waar Bissegemnaren terecht kunnen met al hun vragen en grieven. Een stand die ongetwijfeld druk bezocht zal zijn, is die over de Driekerkenstraat, met de vermaledijde ‘Knip’ in. De straat is al grotendeels heraangelegd, al staat de effectieve herinrichting van de Driekerkenstraat gepland begin 2024. Op de infomarkt deelt de stad alle praktische informatie daarover. Aan die Driekerkenstraat moet dit jaar ook ‘Bissegem Plage’ herrijzen, een lap grond van net geen 10.000m² waar vijvers worden aangelegd met zitbanken en een houten terras. Hier staan de eerste grote werken dit voorjaar geagendeerd.

Vergroening

Ook de Sint-Audomaruskerk op Bissegemplaats wordt volledig opgekalefaterd en herbestemd. Zo komt er een bibliotheek en worden vergader- en ontmoetingsfaciliteiten voorzien voor de Bissegemse verenigingen. Tegelijk wordt ook de sloopkogel gezet tegen het oud-gemeentehuis en de beenhouwerij op Bissegemplaats. Op de infomarkt doet stad Kortrijk ook haar verdere plannen uit de doeken over de vernieuwing van het centrum van Bissegem.

Naast Bissegem Plage moet ook de verdere heraanleg van Stadsgroen Ghellinck zorgen voor een verdere vergroening van Bissegem. Het ecologisch park is al enkele jaren toegankelijk voor het publiek, maar moet de komende jaren groeien. De vlakbijgelegen hoeve ‘Het Armengoed’ krijgt dit jaar een herbestemming, daarover op de infomarkt meer. Ook zal er een infostand zijn met meer recente informatie over de herinrichting van de A19 en R8. Door de werfzone met vertraagd verkeer rijden veel auto’s via het centrum van Bissegem wat voor extra verkeersdrukte zorgt, al is er beterschap op komst. (JF)