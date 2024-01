Kortrijk trapt vernieuwingsoperatie van Bissegem af met infomarkt

In februari starten de langverwachte vernieuwingswerken in Bissegem: de herinrichting van de Driekerkenstraat en omliggende straten, de realisatie van Bissegem Plage, de nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk en de acties om het centrum een mooie aanblik te geven. Het gaat om een investering van 16 miljoen euro.

Om de Bissegemnaren wegwijs te maken in de grootschalige vernieuwingsoperatie, organiseerde de stad Kortrijk een infomarkt in het OC Troubadour. Enkele honderden bezoekers toonden een duidelijke interesse.

Om het overzichtelijk te maken werden alle ‘werven’ opgedeeld in aparte infostanden waar iedereen terecht kon met al z’n vragen en grieven. Een stand die druk bezocht werd, is de Driekerkenstraat die loopt tot aan Bissegem Plage.

Zo ook door Martine en Ignace. “Het is het langste traject waar gewerkt zal worden met uiteindelijk het realiseren van Bissegem Plage aan de Leie”, zegt Martine. “Het is goed dat de straat al grotendeels is aangelegd, maar ik vrees voor een knelpunt bij de komende werken: met name aan de Neerbeek. In de straat is er in beide richtingen verkeer en langs beide kanten zijn er ook fietspaden en voetpaden. Het wordt niet gemakkelijk voor fietsers denk ik. We mogen dit hier aankaarten. Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed, komt volgens de uitleg van mevrouw Debels.”

Evaluaties en bijsturingen

“Op de infomarkt deelt de stad alle praktische informatie over de werken. De eerste grote werken zijn dit voorjaar geagendeerd met ‘Bissegem Plage’, een stuk grond van 10.000 vierkante meter waar vijvers worden aangelegd met zitbanken en een houten terras. De mogelijke knelpunten aan de Neerbeek en elders worden constant geëvalueerd en bijgestuurd”, aldus Heidi Debels, coördinator van Minder Hinder van de stad Kortrijk.

‘Bissegem Page’ komt het eerst aan de beurt. © PVH

Ook de Sint-Audomaruskerk wordt opgekalefaterd en herbestemd. Zo komt er een bibliotheek en worden vergader- en ontmoetingsfaciliteiten voorzien voor de Bissegemse verenigingen. Tegelijk wordt ook het oud-gemeentehuis en de beenhouwerij op Bissegemplaats afgebroken.

De verdere heraanleg van Stadsgroen Ghellinck zorgt voor een verdere vergroening van Bissegem. De vlakbijgelegen hoeve ‘Het Armengoed’ krijgt dit jaar een herbestemming.

Er was ook een infostand met informatie over de herinrichting van de A19 en R8. “Door de werfzone met vertraagd verkeer rijden veel auto’s via het centrum van Bissegem wat voor extra verkeersdrukte zorgt, al is er beterschap op komst”, besloot Heidi Debels.