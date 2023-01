Kortrijk pleit voor vrijlating Olivier Vandecasteele

Vrijdagvoormiddag werd een spandoek onthuld met een oproep om de petitie te tekenen om Olivier Vandecasteele – die in Iran onterecht veroordeeld is – terug te halen. Het gros van zijn familie is afkomstig uit Kortrijk en deelgemeenten.

Het volledige stadsbestuur staat achter de actie en roept op om de moed niet te verliezen. Zijn zus Nathalie sprak de menigte toe. “Het is hartverwarmend om dit spandoek op de Grote Markt te zien staan. Onze broer heeft zijn leven gewijd aan het dienen van anderen. Als idealist en lid van Dokters van de Wereld wou hij de wereld verbeteren, vaak onder moeilijke omstandigheden, maar sinds 24 februari wordt Olivier willekeurig vastgehouden. Afgelopen vrijdag, na 331 dagen, hadden wij voor de vierde keer met hem contact via WhatsApp. Hij leek erg verzwakt en hield zich in om niet te huilen om ons niet meer verdriet aan te doen”, vertelt Nathalie met een gebroken stem.

https://www.youtube.com/watch?v=g48t_O6NZog

Olivier verscheen voor de rechter om zijn definitieve en officiële vonnis te horen: 40 jaar celstraf en 74 zweepslagen. “Terwijl voor veel andere politieke gevangenen de veroordeling het einde betekent van isolatie, geldt dit blijkbaar niet voor hem. Olivier zit nog steeds in volledige afzondering in een kleine keldercel. Zonder buitenlucht, zonder medische zorg en zonder advocaat. We hebben hem gevraagd om te stoppen met zijn hongerstaking en niet meer zijn leven in gevaar te brengen.”

Olivier is een gijzelaar, een speelbal van politieke spanning tussen de twee landen die dateren van lang voor zijn arrestatie

Olivier is intussen al meer dan 25 kilogram vermagerd en mentaal heeft hij het zwaar te verduren. Hij vertelde de familie dat hij sedert zijn laatste consulaire bezoek alweer 16 dagen heeft doorgebracht zonder iemand te spreken of een gezicht te zien. Zijn maaltijden worden door een valluik doorgegeven en hij moet geblinddoekt door de gangen lopen om zijn dagelijks uitstapje van 15 minuten op een binnenkoer te maken. Een binnenkoer waarvan de betonnen muren zo hoog zijn dat hij maar een klein vierkantje van de hemel kan zien. “Olivier is een gijzelaar, een speelbal van politieke spanning tussen de twee landen die dateren van lang voor zijn arrestatie. Zijn schijnproces en huidige veroordelingen tonen aan dat de politieke onderhandelingen niet vlot genoeg verlopen. Onze familie en zijn vrienden willen niet langer discreet blijven. Elf maanden later is er nog geen concrete vooruitgang geboekt. De opstapelingen van slecht nieuws verplichten ons om het onrecht en de urgentie van de dagelijkse beproevingen die Olivier moet doorstaan luid en duidelijk aan de kaak te stellen. We dringen aan dat onze ministers zeer snel hun verantwoordelijkheid opnemen.”