Kortrijk pakt uit met nieuwe brochure Onze-Lieve-Vrouwekerk

Stad Kortrijk lanceert een nieuwe publicatie over de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De uitgave besteedt aandacht aan de bouwgeschiedenis en historiek van de kerk en zit doorspekt met prachtige foto’s en wonderlijke verhalen. Er is ook een uitgebreid luik over de talrijke kunstwerken en het nieuwe Belevingsmuseum 1302.

Behalve de historiek staat er in de brochure ook uitleg over de vele schatten die de kerk rijk is: denk maar aan processievaandels gedragen door broederschappen en verenigingen gewijd aan het Heilig Haar, de Heilige Rochus; een beschilderd graf uit het midden van de 15e eeuw; de nieuwe glasramen van Bruggeling Michiel Martens, werken van Vlaamse Meesters; het gewelf van de Mariakapel, ondersteund door twaalf gebeeldhouwde kraagstenen; het origineel beeldhouwwerk in de Gravenkapel, namelijk de spitsboognissen, de. zogenaamde zwikvullingen of zwikken, die dateren ui 1372. Ook de unieke doopvont wordt beschreven.

Gids Guido Dekeyrel en schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (Vooruit) bij de doopvont en het glas-in-lood De Heilige Drievuldigheid. © (Foto JVGK)

Een van de vele meesterwerken iss de doopvont. “Zolang de kerk een kapittelkerk was, mocht er niet gedoopt worden. Dat veranderde in 1803. De parochie keek snel uit naar een doopvont. Zowat honderd jaar later maakte die eerste vont plaats voor dit rijkversierde bronzen pronkstuk. Op de voet zitten vier figuren met een kruik: ze stellen de vier paradijsstromen voor. Op de wand van de voet staan de apostelen. Naar boven toe zien we doopscènes en profeten”, weet gids Guido Dekeyrel. “Het koepelvormige deksel wordt door engelen gesierd. De vier kerkleraren Hieronymus, Gregorius, Augustinus en Ambrosius zien toe. Bovenaan staat de heilige Franciscus Xaverius, de patroon van de gulle schenker pastoor De Coninck. Het deksel lijkt loodzwaar, maar je kan het optillen dankzij de smeedijzeren arm, waarin een voorstelling van de annunciatie is verwerkt.”

© (Foto JVGK)

We brengen het verhaal van 1302 op een multimediale en interactieve wijze

In de brochure wordt ook aandacht besteed aan de nieuwe museale opstelling in de kerk. De Kortrijkse Onze-Lieve-Vrouwekerk is een van de oudste gebouwen van de stad en is de enige getuige van de Slag der Gulden Sporen. Die slag wordt voorgesteld en ontleed

in de museale opstelling ‘1302, opstand, slag, keerpunt’. “We hebben heel bewust gekozen om in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar iconische Gravenkapel het verhaal van 1302 te gaan vertellen, want geen plek in Kortrijk waar je dichter komt bij de Guldensporenslag en het Graafschap Vlaanderen. Het nieuwe belevingsmuseum is laagdrempelig en vooral innovatief, want we brengen het verhaal op een multimediale en interactieve wijze met als sluitstuk de Kist van Oxford, een van de oudste bekende bronnen over de Guldensporenslag die dateert van omstreeks 1305, vlak na de slag dus”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Deze uitgave is de zesde in de reeks van markante gebouwen in de stad. De voorbije jaren verscheen al een brochure over het historisch stadhuis, de Broeltorens, de Sint-Maartenskerk, de Schouwburg en het Begijnhof. Alle brochures uit de reeks zijn gratis te verkrijgen bij Toerisme Kortrijk en in het historisch stadhuis. Ze zijn in vier talen beschikbaar: Nederlands, Frans, Engels en Duits.