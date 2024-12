Kortrijk ontvangt nieuwe vredesvlag als oproep tot verbinding

Het Vredescomité Kortrijk overhandigde een splinternieuwe vredesvlag aan het stadsbestuur. “Dit symbolische cadeau, een laat Sinterklaasgeschenk, draagt een belangrijke boodschap met zich mee: een oproep tot verbinding en samenwerking in plaats van polarisatie”, zegt secretaris Johan Mayeur.

“Al twee jaar blijkt Kortrijk op de Internationale Vredesdag op 21 september niet te beschikken over deze vlag, rijk aan symboliek. Het Vredescomité wil met dit gebaar de stad aansporen om de komende zes jaar initiatieven te ondernemen of te ondersteunen die verbindend werken en niet polariserend.”

“Zo is er binnenkort op 21 december de Walk for Peace, een initiatief van onder andere Avansa, waar we graag iedereen op uitnodigen! De wandeling start om 17.30 uur op de Veemarkt en symboliseert een gezamenlijke inspanning voor een vreedzame samenleving.”