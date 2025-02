Kortrijk-Noord krijgt nieuwe groene oase dankzij Klimaatfonds Leiedal

Het Klimaatfonds Leiedal werpt zijn vruchten af in de Kuurnse Mortierhoek, waar Natuurpunt De Vlasbek een stuk natuur zal inrichten naast bedrijventerrein Kortrijk-Noord. Leiedal stelt hiervoor een perceel van 5400 m² ter beschikking. Dit project beoogt niet alleen een verbetering van de biodiversiteit en luchtkwaliteit, maar biedt ook een rustgevende groene plek voor werknemers, bezoekers en wandelaars.

Om deze groene oase te realiseren, loopt er momenteel een crowdfundingcampagne via het Klimaatfonds Leiedal. De formule is simpel maar doeltreffend: elke gift wordt door het fonds verdubbeld. Daarnaast is een donatie vanaf 40 euro ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Dankzij deze financiële steun kunnen onder andere poelen, bijenheuvels, struiken, hagen en bloemenvelden worden aangelegd, die een ideale habitat creëren voor insecten, vogels en amfibieën.

Groene transformatie met impact

Het project past binnen de bredere strategie van Leiedal om biodiversiteit en collectief groen op bedrijventerreinen te bevorderen. Bij de uitbreiding van Kortrijk-Noord werd bewust ingezet op natuurvriendelijke maatregelen, zoals waterbuffers en de Green Deal ‘Biodiversiteit op Bedrijventerreinen’. De ontwikkeling van dit extra natuurgebied sluit perfect aan bij deze initiatieven en zal bijdragen aan een ecologisch evenwicht in de regio.

Een bijzondere aandacht gaat uit naar de kievit, een vogelsoort die op de rode lijst van bedreigde akker- en weidevogels staat. Door de intensieve landbouw en klimaatopwarming heeft de kievit het steeds moeilijker om zijn eieren uit te broeden en zijn kuikens groot te brengen. De nieuwe inrichting van het gebied biedt deze kwetsbare soort een veilige broedplaats, waarmee de natuur en lokale fauna een broodnodige boost krijgen.

Carl Demets van Natuurpunt De Vlasbek benadrukt het belang van dit project: “Een nieuw stukje natuur van 5400m² in de Mortierhoek Kortrijk-Kuurne is van levensbelang. Dit is een unieke kans om natuurontwikkeling te combineren met de werkomgeving van honderden mensen die hier dagelijks passeren. Dit project laat zien dat natuur en bedrijvigheid hand in hand kunnen gaan.”

Daarnaast wijst Demets op de bredere impact: “De natuur heeft ons zoveel te bieden. Naast de ecologische voordelen helpt het ook om stress te verminderen en de levenskwaliteit te verbeteren. Een groene omgeving maakt mensen gelukkiger en productiever. We hopen dan ook dat veel bedrijven en individuen zich geroepen voelen om dit initiatief te steunen.”

Samen bouwen aan meer natuur

Voor de uitvoering rekent Natuurpunt De Vlasbek op de steun van vrijwilligers en de gulheid van bedrijven, werknemers en buurtbewoners. De steun via crowdfunding is cruciaal: met 10 euro kan al twee meter haag worden geplant, en met 100 euro kunnen poelen of bijenburchten worden aangelegd.

De inrichting van het stuk grond staat volledig in het teken van het verhogen van de biodiversiteit, met focus op de creatie van de ideale habitat voor amfibieën, insecten, wilde planten, vogel- en weidevogels, bijen, egels, enzovoort. Daarnaast biedt dit project ook sociale voordelen: het creëren van een groene ruimte voor ontspanning en recreatie, waar zowel werknemers als voorbijgangers kunnen genieten van de natuur.

Carl Demets benadrukt het belang van betrokkenheid: “We hebben iedereen nodig om van dit project een succes te maken. Vrijwilligers, donateurs, bedrijven en natuurliefhebbers kunnen allemaal bijdragen aan een duurzamere toekomst. Elke bijdrage, groot of klein, brengt ons dichter bij ons doel: een bloeiende biotoop waarin zowel mens als dier zich thuis voelt.”

Ontdek het project ter plaatse

Op 10 en 11 maart organiseert Natuurpunt De Vlasbek samen met Leiedal rondleidingen met gids in de groenbuffer van de laatste uitbreidingszone. Werknemers en bezoekers krijgen zo de kans om kennis te maken met de natuurontwikkeling in het gebied en de aanwezige flora en fauna te ontdekken. De rondleidingen zullen zich richten op de impact van het project en hoe het de biodiversiteit en het milieu in de regio ten goede komt.