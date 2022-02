Kortrijk legt derde geboortebos aan

Op de Vlasakker werd zaterdag het derde Kortrijkse geboortebos aangelegd. Een twintigtal ouders van recent geboren kinderen plantten er een inlandse boom of struik. “Onze geboortebossen staan symbool voor onze ambitie om Kortrijk te verjongen en te vergroenen. Op die manier realiseren we meer natuur én een betere luchtkwaliteit voor onze kinderen” weet Bert Herrewyn (Vooruit), schepen van natuur en biodiversiteit.

Met dit geboortebos wordt het nieuwe stadsgroen Vlasakker verder ingericht. Naast de kleine boompjes die samen met de ouders werden aangeplant, werden afgelopen week 20 hoogstambomen aangeplant. De MiNawerkersploeg van de stad Kortrijk voerde de voorbereidende werken uit en hielp mee planten. Vlasakker op Hoog-Kortrijk wordt opgewaardeerd tot een volwaardig stadsgroen en uitgebreid tot 17 ha waarbij o.a. de akkers ten zuiden van de Klaverstraat en Tarweveld getransformeerd worden tot nieuwe natuur.

Er werden maar liefst 1.545 uitnodigingen verstuurd. Wie niet aanwezig kon zijn, krijgt toch een boompje want de overgebleven bomen worden later ingeplant door de stadsdiensten.

Goed stampen

Ook het gezin Buyle-Vandenheede trok met hun drie kinderen naar het geboortebos. “We zijn hier voor onze jongste van het gezin. De eerste boom hebben we gepland in Bissegem voor Stan. Nu is het Bas zijn beurt” weet papa Juan ons te vertellen. “Ik heb ook goed gestampt zodat de boom stevig staat” grapt Bas (2).

Het gezin koos een herkenbare plaats uit want het is de bedoeling dat ze boom vaak komen bezoeken. “We zijn natuurmensen en komen graag buiten. Het is fijn om Bas zijn boom te zien groeien. We gaan ook nog regelmatig kijken naar de bomen van onze andere kinderen” aldus nog Sofie Vandenheede.

(TVG)