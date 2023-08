Kortrijk lanceert gratis proefproject met deelbuggy’s: “We roepen mensen met kinderen op om concept uit te testen”

Nog tot 17 september kunnen jonge gezinnen gebruikmaken van het gratis proefproject met deelbare buggy’s. “Met deze extra service willen we shoppen met kleine kinderen makkelijker maken”, aldus Axel Weydts, schepen van Mobiliteit. Begin volgend jaar, na wat finetunen op basis van de feedback, wordt het concept van Strollo officieel uitgerold.

“Ook de aantrekkingskracht van Kortrijk als winkelstad wordt verder versterkt” – Weydts

Jonge ouders die komen shoppen met de (bak)fiets, openbaar vervoer of een te volle kofferruimte zeulen liever geen buggy mee. Daarom lanceert Stad Kortrijk een nieuwe oplossing: de deelkinderwagens van Strollo. “We hebben oprecht vertrouwen in het succes van dit proefproject. Het moedigt nog meer mensen aan om zich duurzaam naar de stad te verplaatsen en auto’s uit het centrum te weren. Het is een nieuwe service die we introduceren om ook de aantrekkingskracht van Kortrijk als winkelstad verder te versterken”, aldus Weydts. Het proefproject loopt ook in Leuven en Planckendael.

“Je kan makkelijk de overstap maken van bakfiets naar buggy en omgekeerd, en zo de auto thuislaten” – Eef

Eef Vandenbogaerde (31) en Ben Holvoet (31) waagden zich aan een eerste ritje met hun dochter Renée (1). “De kinderwagens rijden goed. Het is ook heel praktisch. Ben kwam met de bakfiets en hoefde geen buggy mee te zeulen. Zo is er voldoende ruimte voor andere spullen wanneer je gaat shoppen. Je kan makkelijk de overstap maken van bakfiets naar buggy en omgekeerd, en zo de auto thuislaten”, vertelt Eef. Ook K-manager Dominique Desmeytere is fan van het project. “Veel mensen komen tegenwoordig met de fiets, waaronder ouders met jonge kinderen en die zie je vaak sukkelen. Als fulltime opa weet ik dat een buggy veel plaats inneemt. Deze dienst is al lange tijd een vraag bij onze klanten. We blijven inzetten op meer faciliteiten voor ouders.”

Hoe werkt Strollo?

Tijdens de proefperiode tot 17 september zijn er drie Strollo’s beschikbaar in de Sionstraat ter hoogte van de roltrappen van winkelcentrum K. Je kan de buggy via app.strollo.be reserveren tijdens de openingsuren: van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 19 uur. Bijkomend kan je ook tijdens de braderie op zondag 3 september het deelsysteem uittesten. Het digitaal slot van de gereserveerde Strollo’s kan je ontgrendelen met een QR-code. “Je bent altijd verzekerd van beschikbaarheid wanneer je ze nodig hebt. Zonder reservatie rijden de kinderwagens niet. Daarnaast werd een parameter ingesteld voor een bepaalde zone, ga je daarbuiten dan gaat een geluid af. Het trackingsysteem bezorgt ons ook interessante informatie. Op termijn kunnen we de beweging in kaart brengen en kunnen handelaars weten welke doelgroep passeert en wanneer”, legt Sofie Commeyne van Strollo uit.