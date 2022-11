Kortrijk krijgt 400.000 euro voor restauratie- en renovatiewerken aan erfgoed

Stad Kortrijk tankt vers geld om het erfgoed in de stad op te lappen. Via Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) komt er zo’n 400.000 euro aan premies richting de stad.

Concreet gaat het over drie projecten: restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Villa ‘t Onzent in Kortrijk en een premie voor de de heraanleg van het park voor het Kasteeldomein van Heule.

Het Kasteeldomein van Kortrijk en de Onze-Lieve-Vrouwkerk krijgen elk 150.000 euro. Bij die laatste gaat dat geld integraal naar de restauratie van de historische weermuur. Het interieur van studentenvilla ‘t Onzent krijgt dan weer 100.000 euro om het interieur op te smukken. Piet Lombaerts en Trui Steenhoudt, voorzitters van N-VA Kortrijk, zijn hun partijgenoot dankbaar voor de premie: “Ons Vlaams erfgoed is ons dierbaar en het is dan ook belangrijk om hier verder in te blijven investeren. Met deze extra investeringen kan stad Kortrijk haar erfgoed verder onderhouden.”