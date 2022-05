Kortrijk koopt nieuwe elektrische voertuigen en lanceert trackingsysteem voor straatveegplan

Kortrijk heeft de ambitie om de netste stad van Vlaanderen te worden. De stad levert al grote inspanningen, maar durft te streven naar meer: Kortrijk investeerde daarom recent in 2 nieuwe elektrische straatveegmachines én pakt uit met een track-and-tracesysteem waarbij de dienstverlening en transparante werking van team Nette Stad nog verder geoptimaliseerd wordt.

Kortrijk investeerde recent in 2 nieuwe elektrische straatveegmachines met GPS-trackers om de stad net te houden. De twee machines werken 100% elektrisch en hebben bijgevolg geen uitstoot. Ze zijn de eerste in hun soort in Vlaanderen. Kostprijs: 502.000 euro incl. BTW.

Pilootproject track-and-trace

Meten is weten. Daarom koos het stadsbestuur ervoor om een pilootproject uit te schrijven waarbij een aantal voertuigen uitgerust worden met een track-and-tracesysteem. Dit volgsysteem lokaliseert de voertuigen en bevestigt waar en wanneer een veegmachine gewerkt heeft.

Momenteel zijn 12 voertuigen uitgerust met zo’n systeem: 2 vuilniswagens, 1 hogedruk- en heetwaterreiniger, 3 straatveegmachines en 6 straatafvalzuigers. “Binnen een paar maanden evalueren we het systeem en breiden we dit mogelijk nog uit naar andere machines en wagens”, klinkt het. Het pilootproject loopt voor de periode van 5 jaar (1 februari 2022 t.e.m. 31 januari 2027)

“Kortrijk is 80 vierkante kilometer groot en telt meer dan 1.000 straten. Dat is een groot gebied om proper te houden voor onze ploegen van Nette stad. Om hen daarin te helpen investeren we in twee nieuwe poetswagens. Daarom rusten we 12 wagens uit met een track-and-tracesysteem waardoor wij sneller zien welke straten we nog moeten vegen en de Kortrijkzaan kan zien wanneer zijn straat geveegd werd”, aldus Ruth Vandenberghe, burgemeester

Hoe werkt het?

Het track-and-tracesysteem tekent op een digitale kaart waar de machines gewerkt hebben. Als inwoner zal je bovendien zélf kunnen zien op de website van de stad waar, wanneer en hoe vaak de straten schoongemaakt worden.

Je kan zoeken op datum of adres. Het team IT van de stad maakte zelf deze toepassing met behulp van Arcgis waardoor de jaarlijkse kost slechts 1.633,50 euro (incl. BTW) bedraagt.

Het track-and-tracesysteem zorgt ervoor dat we het wagenpark op een betere manier kunnen beheren. Zo krijgen we zicht op brandstofverbruik, slijtage en afgelegde kilometers waardoor we het onderhoud van onze voertuigen beter kunnen plannen.