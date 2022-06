Kortrijk is gaststad voor Europees congres ‘We stand up for Women’

Dit weekend was Kortrijk gaststad voor het Europees congres van de Soroptimisten. Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging.

Soroptimist International is een wereldwijde serviceclub van vrouwen. Dankzij de acties en projecten die ze samen opzetten, verbeteren ze de levenskwaliteit van vrouwen over de hele wereld.

Soroptimist International of Europe (SIE) telt momenteel 1.162 clubs, verspreid over 43 landen in Europa, het Midden-Oosten en het Caribisch gebied. Europa is de grootste van de vijf federaties die samen Soroptimist International vormen en meer dan 70.000 vrouwen als leden groeperen.

Internationaal President

Bijna 200 leden uit 43 landen buigen zich dit weekend over het thema ‘We stand up for Women’. Kortrijkzane Carolien Demey, sedert 1 jaar verkozen tot internationaal President van de Soroptimisten Europa, koos onze Leiestad uit voor de organisatie van hun eerste post-COVID congres.

“Als vrouw in Kortrijk kreeg ik veel kansen en mogelijkheden. Samen met de 31.000 leden in de Europese Federatie willen we ook andere vrouwen en meisjes de kans te geven keuzes te maken om hun leven familiaal, sociaal en professioneel de invulling te geven waar ze zelf kunnen achter staan.”

Gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen

Carolien wordt volgend jaar opgevolgd door de IJslandse Hafdís Karlsdóttir. “De twee hoofdthema’s waar we altijd rond werken zijn gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen. We zien educatie en wetenschap als een middel om onze doelen te behalen. We helpen vrouwen bij het vinden van hun stem, om ook een plaats te eisen aan de beslissingstafel. We zijn sterker als een team daarom is een wereldwijd netwerk nodig om het verschil te kunnen maken.”

Door dit netwerk kunnen clubs op elkaar rekenen voor projectsteun. Zo kreeg de club van Katarzyna Cierlinska (Polen) ook ondersteuning bij het helpen van Oekraïense vluchtelingen.

“Verschillende clubs binnen de Poolse Unie voorzien voedsel, materiaal en accommodatie. Daarnaast geven we ook Poolse taallessen, bieden we psychologische bijstand en helpen we bij het vinden van werk en andere administratieve en juridische zaken. Soroptimisten clubs over heel de wereld dragen bij aan ons project zodat wij de meer dan twee miljoen Oekraïense vluchtelingen kunnen helpen die op dit moment in Polen verblijven.”

Vincent Van Quickenborne

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne gaf tijdens de SIE Governors’ Meeting een keynote over zijn inspanningen om geweld op vrouwen terug te dringen. De deelnemers krijgen er de kans om hun professionele en privénetwerken over de internationale grenzen heen te cultiveren. The Penta (Howest) vormde het decor voor het federatie diner op zaterdagavond.