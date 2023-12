Kortrijk heeft opnieuw een verborgen kerstmarkt

Na verscheidene pop-up stores en succesvolle edities van de Secret Garden komt Concept Living naar buiten met een vernieuwde creatieve kerstmarkt op 9 en 10 december. Op de Secret Santa Claus Market brengen Kortrijkse ondernemers het mooiste wat de stad en regio te bieden heeft.

In deze editie staan vrouwelijke ondernemers centraal. Ontdek de Concept Living Loft & Warehouse en laat je betoveren door unieke kerscadeautjes: artisanale zeepjes van Natascha Vanhoutte, handgemaakte kaarsen, juwelen, kleurrijke droogboeketten van Seda, verfijnde interieur elementen van SKWOON en Concept Living, de nieuwe kledinglijn van Madame Cézanne en de exotische dieren van Institut Sauvage.

Ook in de hangar en het verborgen dakterras vind je unieke pareltjes uit alle uithoeken van de wereld. Capitain Kombucha zorgt voor frisse drinks en Joke van Café Fernand verleidt je met speciale bits en bites. Kom op ontdekkingstocht in één van de mooiste verborgen plekjes van Kortrijk en wordt ondergedompeld in een universum waarbij verwondering centraal staat.

De Secret Santa Claus Market @ Concept Living Loft is op 9 en 10 december te vinden aan de Stasegemsesteenweg 1G in Kortrijk. “Geen nood, vuurbakens wijzen de weg”, aldus initiatiefnemer Christophe Devlies.

Meer info: www.conceptliving.be