Kortrijk geeft een zak om goed eten: Bestel je gevulde Rikolto-boodschappentas voor 25 euro

Van 10 tot 19 januari organiseert Rikolto de ‘Week voor Goed Eten’. Zo zet de internationale organisatie het recht op gezonde, duurzame en eerlijke voeding in de kijker samen met de mensen die er elke dag werk van maken, waaronder verschillende Kortrijkse ambassadeurs. Zij verkopen zakken vol “goed eten” met producten van lokale handelaars en boeren.

Onderzoek wijst uit dat het alarmerend gesteld is met de voedingsgewoonten van kinderen en jongeren. Bovendien verdienen te veel boeren nog altijd geen eerlijk inkomen. “Met de jaarlijkse campagne ‘Week voor Goed Eten’ willen we meer belang hechten aan duurzame voeding wereldwijd”, zegt Pierre Laigneil (64), coördinator bij Rikolto West-Vlaanderen.

Om te tonen dat we in Kortrijk wél een zak geven om goed eten, kan je een winkelzak vol duurzame producten bestellen bij Stadsboerderij Kortrijk, De Heerlijkheid van Heule, Oxfam Wereldwinkel en Zonder Meer, alsook net buiten de stadsgrenzen bij bioboerderijen Chou-Fleur in Wevelgem en ‘t Goed ter Heule in Lauwe. “Wij bezorgen onze Rikolto-ambassadeurs een mooie, duurzame boodschappentas, gemaakt uit gerecycleerd plastic, en vragen aan de verschillende actoren om die te vullen.”

Je betaalt 25 euro en krijgt daarvoor een herbruikbare winkelzak ter waarde van 10 euro met daarin producten ter waarde van 15 euro. De opbrengst van de winkelzakken gaat naar de internationale werking van Rikolto. De rest is voor de lokale producenten. “Het is niet alleen een leuke manier om onze boodschap te verspreiden en mensen aan te sporen duurzamer te eten, het laat je ook kennismaken met de winkels en leveranciers waarmee we samenwerken”, besluit Pierre.

Bestel je gevulde Rikolto-boodschappentas op www.rikol.to/kortrijk.

Oxfam Wereldwinkel

Ook Oxfam Wereldwinkel Kortrijk geeft een zak om goed eten. Terwijl biowinkel Zonder Meer en belevingsboerderij De Heerlijkheid van Heule lokale handelaars promoten, focust de wereldwinkel op het globale zuiden. “Duurzaam is niet enkel lokaal produceren, maar het staat ook voor mensenrechten, werken in goede omstandigheden en eerlijk loon. Daarnaast kan je sommige producten niet lokaal telen, zoals koffie, cacao, rijst of thee. Zaken die door de globalisatie in onze lokale supermarkten terechtkomen”, zegt Anaïs Loobuyck (29), projectmedewerker bij Oxfam.

“Met Oxfam doen we onderzoek naar de voedsel- en handelsketen en we merken heel wat uitbuitingsmechanismen. De Rikolto-boodschappentas is voor ons ook een manier om aan het grote publiek de oneerlijke machtsconstructies van multinationals duidelijk te maken.”

Politiek signaal

Met de Week voor Goed Eten wil Rikolto tegelijk een krachtig signaal geven aan politici en bedrijfsleiders om van gezonde, duurzame voeding een topprioriteit te maken in het beleid, in de winkel en op school. “Het is de beste strijd tegen klimaatopwarming, de goedkoopste gezondheidszorg en het steunt de vele kleine boeren wereldwijd”, vertelt Pierre.

“Voedsel verbindt zoveel mensen en organisaties, maar ook verschillende beleidsdomeinen zoals landbouw, economie, onderwijs, toerisme. Waarom maken we van de schepen van Landbouw geen schepen van Voedsel? Die kan beter coördineren over al die domeinen heen zodat we de budgetten én de kansen beter benutten.”

Over Rikolto

Vredeseilanden veranderde enkele jaren geleden hun naam naar Rikolto. Het betekent ‘oogst’ in Esperanto. De internationale organisatie zet wereldwijd samenwerkingen op tussen burgers, boeren, bedrijven, kennisinstellingen en overheden om voedselsystemen eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker te maken.

“Gezonde en duurzame voeding voor iedereen, vandaag en in de toekomst: dat is waar Rikolto voor gaat. Want goed eten is een recht. In België werken we aan oplossingen die van goed eten op school en in de supermarkt een evidentie maken”, besluit Pierre.