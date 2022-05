Kortrijk gaat voor groene en nette stad: “Niet alleen mooi, maar ook goed voor de dieren en biodiversiteit”

Maai Mei Niet vraagt om gedurende een maand niet te maaien. Kortrijk antwoordt met heel het jaar door minder te maaien en verschillende initiatieven op poten te zetten onder impuls van het ByeByeGrass-charter.

Het concept is eenvoudig: door minder intensief te maaien, krijgen andere kruiden en planten dan gras de kans om zich spontaan te ontwikkelen. Meer planten betekent meer bloemen en dus meer voedsel voor onder andere bestuivende insecten, maar ook een groene veilige haven voor heel wat andere diertjes.

Met het ondertekenen van het ByeByeGrass-charter engageerde Kortrijk zich in 2019 om het openbaar groen ecologischer te beheren om tot meer biodiversiteit te komen en de stad klimaatrobuuster te maken. Bij de start werden vijftig locaties ecologisch maaibeheer toegepast. In 2022 zijn dat intussen 96 locaties geworden. Samen met de premie voor gevelgroen, de boomspiegeladoptie en de realisatie van bloemenweides en bloemenakkers in en rond de stad creëert Kortrijk meer groen en biodiversiteit.

Heel wat interesse

Honderd Kortrijkzanen tekenden in op de actie om een boomspiegel te adopteren en in te richten tot een minituintje. Met dit proefproject wil Stad Kortrijk alle Kortrijkzanen oproepen om de handen uit de mouwen te steken en het straatbeeld te vergroenen. Elke geïnteresseerde inwoner kan een boomspiegel in de omgeving van hun woning of werk beplanten en onderhouden. Ook Wannes Ureel (39) adopteerde een boomspiegel in de Sint-Rochuslaan.

“Ik was eigenlijk al bezig met het onderhouden van de boomspiegels in onze straat, na de oproep van Stad Kortrijk deden ook de andere buurtbewoners mee. Samen hebben we dan van onze straat iets moois gemaakt. Het is een super idee, zoveel mogelijk onbenutte plekken vergroenen en laten bloeien. Dat is niet alleen mooi, maar ook goed voor de dieren en biodiversiteit. Als tip geef ik er wel graag bij dat je de boomspiegels best niet te veel ophoogt zodat de boomwortels nog zuurstof uit de lucht kunnen trekken”, zegt Wannes.

In de boom van geadopteerde boomspiegels hangt een vrolijk vogelkastje, zo is duidelijk dat de boomspiegel geadopteerd werd, zowel voor de buren als voor de werkmannen die het algemeen groenonderhoud doen. Adoptieouders staan zelf in voor het volledige onderhoud van de boomspiegel: onkruid wieden, sluikstort of zwerfvuil opruimen, enz. Het onderhoud van de boom zelf blijft een taak van de stad. Je kan een boomspiegel adopteren via www.kortrijk.be/boomspiegeladoptie.

“Ook andere initiatieven, zoals de geveltuintjes, vind ik fantastisch. Ik zit eveneens in deze werkgroep, we noemen onszelf de GevelGäng. Het is een samenwerking tussen #LZSB en Hovekes. We leggen samen geveltuintjes aan in Kortrijk en omstreken. Ik ben tuinman, dus mijn blik ligt wel op stadstuintjes en stadsnatuur. Met mijn expertise help ik dan met plantenkeuzes en dergelijke. Elk betonnen vlak die we kunnen omtoveren tot een mooie, nuttige groene ruimte is een goede zaak”, besluit Wannes.

Nieuwe elektrische straatveegmachines

Naast de ambitie een groene stad te worden, gaat Kortrijk ook voor de netste stad van Vlaanderen. Daarom werd recent geïnvesteerd in twee nieuwe elektrische straatveegmachines met GPS-trackers. De twee machines werken 100% elektrisch en hebben bijgevolg geen uitstoot. Ze zijn de eerste in hun soort in Vlaanderen, kostprijs: 502.000 euro inclusief btw.

Daarnaast pakt Kortrijk uit met een track-and-tracesysteem waarbij de dienstverlening en transparante werking van team Nette Stad nog verder geoptimaliseerd wordt. Dit volgsysteem lokaliseert de voertuigen en bevestigt waar en wanneer een veegmachine gewerkt heeft. Momenteel zijn twaalf voertuigen uitgerust met zo’n systeem: twee vuilniswagens, één hogedruk- en heetwaterreiniger, drie straatveegmachines en zes straatafvalzuigers. Als inwoner zal je bovendien zélf kunnen zien op de website van de stad waar, wanneer en hoe vaak de straten schoongemaakt worden. (MD)