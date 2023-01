Kortrijk gaat nieuwe stedenband aan met Marokkaanse ‘Blauwe stad’ Chefchaouen

Kortrijk gaat voor de volgende drie jaar een stedenband aan met Chefchaouen, een stad in het noorden van Marokko. De stad investeert jaarlijks 20.000 euro om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. “Dit geeft Kortrijkse jongeren, met speciale aandacht voor kwetsbare jongeren, de kans om deel te nemen aan de uitwisselingsprojecten. Dat doen we onder andere in samenwerking met het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk van AJKO, de sociale partners van de stad en de sociaal-sportieve werkingen in beide steden”, zegt schepen van mondiaal beleid Bert Herrewyn (Vooruit).

Een stedenband maakt het mogelijk om structureel en onderbouwd samen te werken. Dat is ook het doel van stad Kortrijk, dat na Cebu City (2005) op zoek was naar een nieuwe stedenband. Kortrijk zet de stedenband met Cebu City in de Filipijnen in 2020 stop. Er was volgens het bestuur geen draagvlak meer.

Na een oproep van de stad Kortrijk stelden twee steden zich kandidaat om samen te werken: Chefchaouen uit Marokko en Antsirabe uit Madagaskar. Na meerdere meetings tussen de betrokken actoren van de stadsbesturen, een verkennend werkbezoek in Chefchaouen en Kortrijk viel het oog op de Marokkaanse kandidaat.

Ville Verte

De stad CHefchaouen heeft zo’n 42.786 inwoners en is als toeristische trekpleister vooral bekend om zijn blauwgeschilderde huisjes. Maar sinds een decennium staat Chefchaouen niet alleen meer bekend als de ‘blauwe stad’. Sinds het in 2010 besloot om zich te transformeren tot “Ville écologique”, zoemt ook de naam ‘Ville Verte’ rond. Chefchaouen maakt sinds een 12-tal jaar werk van een stevig klimaatbeleid, met focus op hernieuwbare energie. In 2017 werd rond het stedelijk zwembad een zonnepanelenpark aangelegd. In de stad werd er ook een informatief centrum rond energie opgestart. Die moet consumenten bewust maken van de baten van energiebesparing. Er staan ook PV-panelen in de omgeving van de stadsbib en een milieugericht museum.

Een sterke troef van de nieuwe stedenband is de mogelijkheid voor Kortrijkse jongeren en studenten om Chefchaouen en zijn inwoners te leren kennen en tegelijk aan kennis- en talentontwikkeling te doen – Bert Herrewyn (Vooruit), schepen van mondiaal beleid

“Ook Kortrijk zet zich in voor een duurzame, leefbare stad van de toekomst met onder andere meer groen in de binnenstad, de uitbreiding van natuur in de stad en deelgemeenten en innovatieve manieren van energiegebruik zoals een warmtenet voor de gebouwen van Kortrijk Weide”, zegt schepen van klimaat en mondiaal beleid Bert Herrewyn (Vooruit).

Bert Herrewyn schaart zich als schepen van mondiaal beleid achter de stedenband. © AN

“Na een periode van vooronderzoek worden de gezamenlijke doelstellingen bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide steden. Dat vormt de basis voor een concreet actieplan dat de komende maanden wordt uitgewerkt. Het vooronderzoek werd mee begeleid door het Wereldhuis van de Provincie West-Vlaanderen, de VVSG en geadviseerd door de stedelijke Raad voor Mondiaal Beleid.”

Howest betrokken

Stad Kortrijk stelt zich drie doelen. Maatregelen nemen om de klimaatverandering te verzachten en zich eraan aan te passen. Bewustmaking en betrokkenheid van de burgers rond klimaat, energie en duurzame ontwikkeling en de institutionele capaciteitsopbouw van beide steden en educatieve, sportieve, culturele en toeristische uitwisselingen.

“Een sterke troef van de nieuwe stedenband is de mogelijkheid voor Kortrijkse jongeren en studenten om Chefchaouen en zijn inwoners te leren kennen en tegelijk aan kennis- en talentontwikkeling te doen”, vindt Herrewyn. “Zo is Howest alvast nauw betrokken. De hogeschool ondersteunt de steden om de projecten rond klimaat, natuur en leefmilieu wetenschappelijk te onderbouwen.”

“Maar de mogelijkheden tot uitwisseling gaan ook breder. Zo worden ook sportieve en culturele uitwisselingen georganiseerd. Daarbij geven we Kortrijkse jongeren, met speciale aandacht voor kwetsbare jongeren, de kans om deel te nemen aan de uitwisselingsprojecten. Dat doen we onder andere in samenwerking met het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk van AJKO, de sociale partners van de stad en de sociaal-sportieve werkingen in beide steden.”