Kortrijk Fair Trade Gemeente plaatst lappendeken op het Schouwburgplein

Ook Kortrijk laat zich als Fair Trade Gemeente tonen tijdens Week van de Fair Trade (van 5 tot 15 oktober). Dit jaar viel de keuze op het thema ‘fast fashion’, een consumptiecultuur waarin consumenten vaak en veel goedkope kledij kopen en die slechts een korte tijd dragen.

Deze industrie wordt gekenmerkt door schrijnende arbeidsomstandigheden, weinig transparantie en zorgt jaarlijks voor een gigantische afvalberg aan kledij. Met dit thema gingen de organisatoren Oxfam Wereldwinkel Kortrijk, Howest, Maria’s corner Bio & Fairfashion en Stad Kortrijk voor een vierde keer samen aan de slag.

Sensibiliseren

“We kiezen er bewust voor om voornamelijk jongeren te betrekken bij dit thema, maar we voelen bij hen al een draagvlak. We hebben in de maand september bij vijf Kortrijkse secundaire scholen en twee Kortrijkse organisaties inhoudelijke workshops gegeven rond fast fashion en organiseerden daarna ook praktische ateliers. We willen letterlijk tonen hoeveel kleren wij ieder jaar wegsmijten”, zegt Katelijne Demeyere, Global Engagement Officer van Howest. “Daarnaast zou alle handel uiteindelijk eerlijk moeten zijn, maar het is doorgaans omgekeerd. Het is altijd een nichebranche geweest waarbij de duurzame handelaar moet knokken voor een plekje in de kijker. Wij proberen met dergelijke acties mensen te sensibiliseren”, vult Christine Moreel van Maria’s corner aan.

Lappendeken

In samenwerking met PTI Kortrijk, Secundaire freinetschool ‘tvier, Spes Nostra Heule, Rhizo Vlaanderen, Athena Ter Bruyninge, Theater Antigone, Me-Made en Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie werd een lappendeken genaaid uit oude, versleten kledingstukken die de deelnemers niet meer kunnen dragen. De verschillende lappendekentjes worden op het slotevent op zaterdag 8 oktober aan elkaar genaaid tot een groot geheel, als metafoor voor de jaarlijkse vervuiling van de mode-industrie. Met deze grootschalige actie wil Kortrijk Fair Trade Gemeente de textielindustrie aan de tand voelen.

“De grote fashionbedrijven kunnen kleren goedkoop verkopen omdat ze hun productie grotendeels verhuizen naar lageloonlanden waar kledingarbeiders aan een hongerloon werken, vaak in slechte arbeidsomstandigheden. Alles wat niet wordt verkocht, wordt gedumpt op afvalbergen ver uit het zicht van de kopers en moederbedrijven”, vertelt Anaïs Loobuyck, educatief medewerker Oxfam Wereldwinkel Kortrijk.

De sensibiliserende actie op het Schouwburgplein gaat door van 13 tot 17 uur. Sympathisanten mogen ter plaatse de lappendekens verbinden of een eigen kledingstuk eraan naaien. Er wordt een Fair Tade hapje en drankje voorzien door Oxvan van Oxfam Wereldwinkel. Eric Baranyanka en de Mystery Shoppers zorgen voor de animatie en ambiance.

Na 8 oktober wordt het lappendeken gedurende de rest van de Week van de Fair Trade opgehangen in Howest. Daarna wordt het lappendeken nog eens verwerkt door de leerlingen van het laatste jaar Ontwerp & Prototyping van het PTI Kortrijk als opdracht voor hun eindwerk.