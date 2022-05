Kortrijk Durft Culturele Hoofdstad van Europa worden in… 2023

Stad Kortrijk wil in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa worden, maar eigenlijk droomt de stad ervan dit al te worden in 2023, zij het op een originele en ludieke manier. “We zullen tonen hoe cultuur daar een belangrijke rol kan in spelen.”

Om hun kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa 2030 kracht bij te zetten ging de stad in 2019 met heel wat (inter)nationale steden in gesprek die de titel reeds hadden binnengehaald, net niet gehaald hadden of het net nog moesten worden.

“Daarnaast werd een experimentele fase opgestart met DURF2030, een platform dat toont hoe men burgers, werknemers, creatievelingen kan engageren en actief betrekken in het creëren van een positieve impact via kunst en creativiteit. We durven nu een stap verder gaan. We durven al Culturele Hoofdstad worden in… 2023”, duidt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Stad Kortrijk doet dit op een originele en ludiek manier.

“Kortrijk durft weer dromen”

“Dromen en doen. We geloven in onszelf en in de toekomst, zonder arrogant te worden. We zijn ervan overtuigd dat onze regio Culturele Hoofdstad van Europa kan worden. Dus gaan we ervoor. Simpel”, glimlacht Axel Ronse. “Maar hoe bereiden we ons het best voor: door nu al Culturele Hoofdstad te zijn.”

Daar komt wel een en ander bij kijken. “We doen het met een prettige portie durf door te experimenteren, verbindingen te leggen, door topondernemers te prikkelen. We willen zeker ook gebruik maken van het talent van onze culturele en sociale organisaties: we gaan hen omarmen en hen uitdagen de comfortzone te verlaten. We leggen bruggen over de sectoren heen”, aldus de schepen.

“Door ruimte te geven aan gekke ideeën, sociale experimenten en artistieke benadering. Door te brainstormen en projecten op te zetten. Door te doen.”

De schepen vraagt dat mensen zich willen engageren en te surfen naar www.durf2030.be. “We doen iets wat geen enkele stad ons ooit voordeed. We profileren ons als ware de kandidatuur al toegekend: Kortrijk Culturele Hoofdstad in 2023. Bovendien kiezen we voor het thema werk. Dat leeft nergens sterker dan hier in de streek. Bedrijven staan te popelen om mekaar te inspireren over hoe ze werkgeluk kunnen versterken. En wij zullen tonen hoe cultuur daar een belangrijke rol kan in spelen.”