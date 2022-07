Kortrijk Drumt maakt zomerplannen bekend

Kortrijk Drumt, het project van Drumschool Gino Kesteloot gaat tijdens de zomer drummen, en hoe.

Op 9 juli treden ze aan met 130 drummers in Nieuwpoort waar ‘Reuze’drum’ plaats heeft rond de reuzen van Nieuwpoort. De reuzen worden er verwelkomd door Kortrijk Drumt. De groep rond Gino Kesteloot treedt voor de derde keer aan in ‘Feest in de Warande’ in Brussel op 21 juli, de Nationale Feestdag. Het optreden met ook 130 drummers heeft plaats op de Grote Zavel. “Het is een van de mooiste ervaringen van Kortrijk Drumt, weet drummer Steve Carette.

By Night

“Uiteraard vergeten we Kortrijk niet”, aldus Gino. “We zijn bijzonder blij dat we opnieuw op het Alcatraz Festival kunnen optreden, een van de beste Hardrock- en Metal festivals van de grote regio. We gaan er rocken met 140 drummers.” Het optreden heeft plaats op 11 augustus. Stad Kortrijk wordt ook een tweede keer aangedaan op 3 september. ‘Kortrijk Drumt by night’ wordt gehouden langs de Leieboorden. Het wordt een verrassend licht-, klank- en laserspektakel met speciale ruim 200 drummers. Speciale gast is drummer/zanger Alexei Leâo van het Braziliaanse Orquestra de Baterias. “Alexei komt speciaal uit Portugal overgevlogen om mee te doen.” Op Kortrijk Drumt by night dat 2 maal een uur omvat worden 3 nieuwe medleys gebracht en 2 nummers. Eén daarvan is It’s my life van Bon Jovi. “Of er speciale effecten, vuurwerk en een speciale intro bij komt kijken laat ik in het midden”, lacht Gino zeer geheimzinnig. “De weerspiegeling op het water zal zeker al een speciaal effect zijn (glimlacht).” Kortrijk Drumt by night vangt aan om 21 uur en is ten voordele van MS-Liga Vlaanderen. Verder zijn er plannen voor optredens in Tenerife, Portugal en Brazilië. “Een optreden dat sneuvelde door de coronapandemie.” Kortrijk Drumt zijn allemaal leerlingen en leerkrachten van Drumschool/sessies Gino Kesteloot, die nog een tipje van de sluier licht voor 2024. “Club 19 van KV Kortrijk zou ons graag boeken om ‘iets muzikaals’ te doen met de spelers.”