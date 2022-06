Kortrijk doopt Groeningeabdij om tot Abby: een nieuw, eigenzinnig museum voor beeldende kunst

De site van de Groeningeabdij wordt compleet gerenoveerd, uitgebreid en omgedoopt tot Abby. Een bruisende, laagdrempelige tentoonstellingssite en museum voor beeldende kunst in het historisch hart van Kortrijk, met ‘identiteit’ als gelaagd en gewaagd centraal thema. De officiële opening van Abby is voorzien in september 2024 en vormt een belangrijk hoofdstuk in de kandidatuurstelling van Kortrijk als Culturele Hoofdstad 2030.

“We investeren tijdens deze legislatuur ongeveer 500 euro per inwoner in cultuur. Dat is drie keer zoveel als het Vlaamse gemiddelde. Deze site is ons strafste cultuurproject. Kortrijk is een stad die altijd al zeer sterk is geweest in beeldende kunsten, maar heeft naar toonplekken altijd onder haar niveau gespeeld. Een echte cultuurtempel hebben wij nooit gehad, tot nu. Op deze site komt een transhistorische collectie met zowel oude als hedendaagse kunst en wordt het concept ‘museum’ herdacht”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Abby is een museum met een missie: het onderzoekt met open geest, met beeldende kunst als spiegel en in permanente dialoog met het publiek, wat ons als mensen definieert en verbindt, over grenzen, generaties en culturen heen. Het is een kunsthal, het nieuwe huis voor de stadscollectie, een stadsliving, creatieve broedplaats, een open atelier, een café en een publieke tuin. Er is geen vaste opstelling of afgelijnd programma.

Geen klassiek museum

Abby zal verrassen met spraakmakende tijdelijke tentoonstellingen en innovatieve collectiepresentaties. Mensen bepalen mee wat er te zien en te doen is. Met haar vernieuwende werkwijze en programmatie plaatst Abby zich recht in het brandpunt van actuele maatschappelijke en museale evoluties. Het ontwerp van de toparchitecten Barozzi-Veiga + TAB Architecten herwerkt de abdijsite tot een tijdloze architecturale parel die het erfgoed centraal zet en als een magneet voor de stad en bezoekers van ver daarbuiten zal functioneren.

“Voor ons is “Abby” de enigste juiste naam voor dit project. We zijn geen klassiek museum aan het maken, maar een zeer toegankelijk, laagdrempelig open huis waar ontzettend veel mensen zich thuis moeten voelen en mede-eigenaar zijn. Zo’n museum moet een warme naam krijgen, een naam die uitnodigt, een naam met uitstraling, een naam die onmiddellijk herkenbaar is in alle talen, die zowel voor mannen als voor vrouwen kan gebruikt worden en daarnaast ook verwijst naar de historische plek, namelijk de abdij. De naam Abby dekt de lading. We zijn heel trots op deze keuze”, zegt Sarah Keymeulen, inhoudelijk projectleider.