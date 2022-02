Kortrijk bereidt zich voor op doortocht storm Eunice

De weerdiensten verwachten vrijdag hevige rukwinden van minstens 100 km/u in het binnenland, met uitschieters tot 140 km/u. Stad Kortrijk neemt maatregelen om de schade door storm Eunice tot het minimum te beperken.

Het stadsbestuur besliste om de groenzones en begraafplaatsen in Kortrijk en deelgemeenten af te sluiten vanaf vrijdagochtend 18 februari tot zolang code oranje/rood geldt. De parken of begraafplaatsen tellen veel (oude) bomen en bevinden zich in de buurt van woonwijken. De groenzones worden ook vaak gebruikt als doorgang voor woon-werkverkeer of school, zoals het Markebekepad en Astridpark. De stad stelt alles in het werk om de toegang tot de meest risicovolle parken af te sluiten met linten en verbodsborden.

Extra aandacht voor werven

Het team Minder Hinder van de stad nam contact op met aannemers van openstaande werven in de stad en deelgemeenten. Er werd gevraagd om alles wat los zit vast te maken, werfomheiningen te verstevigen en eventueel noodzakelijk geplaatste signalisatie te verzwaren. Aannemers kregen de raad om na de passage van de storm zo snel mogelijk hun werven te controleren.

Mellestraat afgesloten

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de Mellestraat afgesloten voor alle verkeer tot na het weekend. Er is een omleiding voorzien. Donderdagvoormiddag kwamen enkele brokstukken van de afgebrande kapel van het klooster van de Zusters van Liefde naar beneden door de hevige wind. Brandweer en politie volgen de situatie op samen met de architect en firma die de stuttingswerken na de brand uitvoerde. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de algemene stabiliteit van de topgevel in orde is.

Extra aandacht voor horeca

Team Ondernemen gaf horecazaken de raad om hun terrasmeubilair, menuborden, bloembakken, … op te bergen of stevig vast te maken. Nu het nachtleven terug openbreekt, vraagt de stad ook extra voorzichtigheid op de weg. Vooral fietsers kunnen bij hevige windstoten plotseling afwijken en gevaarlijk dicht bij auto’s terechtkomen. Hou voldoende afstand en matig je snelheid.

Huisvuilophaling

Inwoners uit Kortrijk en Marke die normaal hun huisvuil op donderdagavond mogen buitenzetten, raden we aan om te wachten tot de volgende ophaalronde. Wil je toch afval laten ophalen, zorg er dan voor dat alles goed samengebonden is en plaats het afval zo dicht mogelijk tegen het ophaalmoment buiten.

Zelf schade of in nood?

Het is belangrijk om het juiste telefoonnummer te bellen, zodat de lijnen niet overbezet geraken. Neem geen contact op met de brandweer voor schade die je na de storm zelf kan opruimen of als er geen gevaar dreigt. Laat de lijnen open voor wie dringend hulp nodig heeft.

Is er dringende hulp nodig van de brandweer, is er iemand gewond of is iemands leven in gevaar? Bel het noodnummer 112!

Heb je een niet-dringende melding van stormschade? Bel 1722 of maak bij voorkeur een melding aan via 1722.be. Zo worden de telefoonlijnen minder belast en komt je melding sneller door.

Wat kan je zelf doen?

* Parkeer je auto niet onder een boom

* Sluit ramen en deuren

* Schuil nooit onder een boom bij hevige wind

* Blijf binnen en ga enkel buiten als het echt moet

* Rij niet door straten waar water staat om waterschade aan aanpalende woningen te voorkomen

* Zorg dat je huisdieren veilig binnen blijven

* Help je buren indien nodig