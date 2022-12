Kortrijk behoudt wekelijkse ophaling van restafval, actie PVDA bleek niet meer nodig

Tussen het kabaal van de politievakbonden, stonden gisterenavond ook enkele leden van PVDA Kortrijk aan het historisch stadhuis voor de gemeenteraad. Zij pleiten voor het behoud van de wekelijkse huisvuilophaling.

De voorbije maanden werd door IMOG een budgetoefening gemaakt om de stijgende personeelskosten en energieprijzen te drukken. Naar aanleiding van het nieuwe lokaal materialenplan 2023-2030 van OVAM werd een voorstel uitgewerkt om binnen IMOG te evolueren van een wekelijkse inzameling van restafval naar een tweewekelijkse inzameling van restafval en een alternatief voor groenten- en fruitafval. Dat stootte op protest bij onder meer PVDA Kortrijk, zij zamelden voor hun petitie in totaal 500 handtekeningen in.

Geen beslissing

Er is echter nog geen definitieve beslissing genomen door de Vlaamse regering over het Lokale Materialenplan 2023-2030 en of dit een aanbeveling of verplichting zal worden vanaf 1 januari 2024 is voorlopig onduidelijk. “Daarnaast is IMOG nog volop bezig met de uitwerking van een alternatief om de uitgesplitste ophaling van groenten- en fruitafval te organiseren, maar is daar op vandaag nog niet klaar mee. We kiezen er dus voor om nog geen beslissing te nemen zolang er hierover geen duidelijkheid is”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.

“Het nieuws werd bekend gemaakt nadat wij onze actie reeds gepland hadden. Desalniettemin zijn we uiteraard blij met het behoud van een wekelijkse ophaling. Het was duidelijk dat er verdeeldheid was binnen het stadsbestuur. Uiteindelijk heeft de stad het in handen, omdat zij niet onder IMOG vallen dus daarom dat wij ook zo hard campagne gevoerd hebben. Zo zie je maar dat er door druk te zetten dingen soms snel kunnen veranderen. Wij zullen terug in actie schieten als dat nodig blijkt”, zegt lijsttrekker Natalie Eggermont.