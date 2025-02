Kortrijk begon het jaar met meer dan 81.000 inwoners, een recordaantal

Op 31 december 2024 werden 81.045 Kortrijkzanen geteld in het rijksregister. Dat zijn er 772 meer dan een jaar geleden, en 5.487 meer dan tien jaar geleden. Mooie cijfers voor onze stad, in een provincie die het minst gegroeid is op tien jaar tijd. Afgelopen jaar waren er meer overlijdens dan geboortes. De groei is dus volledig toe te schrijven aan mensen die naar Kortrijk verhuisden.

55,3 procent van de inwoners woont in Kortrijk-stad. Met 12.659 inwoners blijft Heule veruit de grootste deelgemeente. Daarna volgen Marke met 7.594 inwoners, Bissegem met 5.522, Bellegem met 3.875, Aalbeke met 2.909, Rollegem met 2.843 en het charmante Kooigem strandt op 810 inwoners. De vrouwen blijven nipt in de meerderheid. 19,5 procent van de Kortrijkzanen is jonger dan 18 jaar terwijl 21,6 procent ouder is dan 65 jaar. De gemiddelde leeftijd van de Kortrijkzanen is 42 jaar. 26 Kortrijkzanen zijn ouder dan 100 jaar, de oudste Kortrijkzaan vierde vorig jaar haar 103de verjaardag.

De inwoners van Kortrijk hebben 148 verschillende nationaliteiten. 88,4 procent is Belg. De top 5 wordt verder aangevuld met Franse (667), Spaanse (655), Marokkaanse (645), Nederlandse (618) en Oekraïense (587) nationaliteiten. Kortrijk zet zich ook steeds meer op de kaart als internationale studentenstad. In 2024 vestigden zich 723 nieuwe buitenlandse studenten in Kortrijk. Dat zijn er 139 meer dan in 2023 en meer dan dubbel zoveel als in 2021, het eerste jaar met cijfers: 308.

“Kortrijk groeit. Het toont in de eerste plaats dat mensen graag in Kortrijk willen wonen. Ons inwonersaantal stijgt al tien jaar onafgebroken. Vooral de laatste drie jaren is de groei opmerkelijk, met 3.165 extra inwoners sinds 2022. Daarmee groeien we een stuk sneller dan de Vlaamse prognoses die stellen dat Kortrijk tegen 2040 85.000 inwoners zal tellen”, duidt Stephanie Demeyer, schepen van Burgerzaken

Binnenlandse verhuisdynamiek

Net zoals in andere steden groeit Kortrijk door buitenlandse migratie, maar opvallend is de duidelijke herwonnen dynamiek van de voorbije jaren door binnenlandse verhuisbewegingen. Bij de opmaak van het Kortrijkse woonplan werden deze verhuisbewegingen in kaart gebracht.

“Dit fenomeen doet zich absoluut niet voor in alle centrumsteden en onderstreept de aantrekkingskracht van Kortrijk” – Wout Maddens

“We evalueren deze gegevens nu elk jaar. De stijgende trend blijft de afgelopen jaren consistent, maar dat was niet altijd zo. Eind 2016 vond een keerpunt plaats: vanaf dat moment verhuisden er binnen Vlaanderen netto meer mensen naar Kortrijk dan dat er vertrokken. Sindsdien kent Kortrijk een voortdurende stijging in binnenlandse verhuisbewegingen. Dit fenomeen doet zich absoluut niet voor in alle centrumsteden en onderstreept de aantrekkingskracht van Kortrijk. Het bewijst dan we ons steeds sterker profileren als een aantrekkelijke en levendige centrumstad in Vlaanderen”, zegt Wout Maddens, schepen van Wonen en Stadsvernieuwing.

De verhuisbewegingen zijn te verdelen in vier geografische groepen. Ten eerste zijn er de directe buurgemeenten. Daaraan verliest Kortrijk nog steeds inwoners (-292). Grootste slokop daarbij is Harelbeke, goed voor netto 162 vertrekkers. Vervolgens zijn er de gemeenten in de ruimere regio (tot 30 kilometer ver) waar we wel netto inwoners aantrekken (+34).

Verder in Vlaanderen verliest Kortrijk traditioneel inwoners aan de kustgemeenten. Het gaat voornamelijk over ouders waarvan de kinderen net het huis hebben verlaten en senioren. Ook in 2024 was dit het geval (-16).

Kortrijk trekt de laatste jaren inwoners terug uit andere centrumsteden. Voornamelijk uit Gent trekken jonge stedelingen naar Kortrijk. Dat was in 2024 opnieuw zo (+29). Het hoogste aantal nieuwe inwoners kwam dan weer uit Roeselare (+41).