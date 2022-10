Kortrijk bedankt leerlingen die zwerfvuil opruimen

De school De Lage Kouter en een twintigtal andere scholen in Kortrijk zijn een voorbeeld als het gaat over netheid. Ze doen mee aan zwerfvuilacties of initiatieven als Operatie Proper. Stad Kortrijk bedankte vandaag de leerlingen van De Lage Kouter tijdens een opruimactie.

De Lage Kouter, een school voor buitengewoon onderwijs, neemt al sinds 2017 deel aan Operatie Proper, een initiatief van de vereniging Mooimakers. Met Operatie Proper kan een school of jeugdvereniging een eigen traject op maat uitrollen voor een propere omgeving. De school krijgt hulp bij het opstellen van een actieplan, ondersteuning door middel van educatieve pakketten en opruimmateriaal (grijptangen, handschoenen, veiligheidshesjes,…) en ze wordt beloond voor de inspanningen. Naast de Lage Kouter nemen nog 18 Kortrijkse scholen deel aan Operatie Proper.

Maandelijkse opruimactie en beurtrolsysteem

De Lage Kouter gaat maandelijks met een klas de strijd aan tegen zwerfvuil in de buurt van de Beekstraat en de Scheutistenlaan. De school ontving daarvoor de voorbije jaren al beloningen van onder meer 795 en 840 euro. Op de school zelf is er ook een beurtrolsysteem om dagelijks na elke speeltijd de speelplaats op te ruimen. Samen met 7 andere scholen vroeg De Lage Kouter ook al apart een zwerfvuilactie aan bij Imog. Ze krijgen dan materiaal om de buurt op te ruimen en het afval wordt opgehaald door Imog.

Burgemeester Ruth Vandenberghe, bevoegd voor Nette Stad, bracht de school op donderdag 20 oktober om 10.30 uur een bezoekje. Ze deed dat om een groep van tien leerlingen van het derde jaar schilder-decorateur en bouw die aan het opruimen waren persoonlijk te bedanken voor hun inzet.