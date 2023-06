Kortgedingrechter beslist vrijdag of kinderopvang Cérise in Roeselare moet sluiten

De zaak van kinderopvang Cérise in Rumbeke werd vandaag, woensdag, behandeld voor de kortgedingrechter. Die zal vrijdag beslissen of de crèche tijdelijk kan openblijven. Op het nippertje, want Agentschap Opgroeien eist dat Cérise vanaf zaterdag de deuren definitief sluit.

Uitbaatster Joke Roelens vernam vorige maand van Agentschap Opgroeien dat ze vanaf zaterdag 1 juli geen crèche meer mag uitbaten. Er is in kinderopvang Cérise plaats voor achttien kinderen. “Er was geen sprake van zware inbreuken of problemen met de veiligheid van de kinderen, maar volgens het agentschap werkt mijn cliënte te veel samen met een ander initiatief. Dat zou haar rol als uitbaatster uithollen”, legt advocaat Meindert Gees uit.

Roelens legde zich daar niet bij neer en stapte naar de Raad van State om de beslissing aan te vechten, maar dat vraagt tijd. Daarom trok de kinderopvang naar de Kortrijkse rechtbank in kort geding. Die kan de beslissing van het agentschap tijdelijk pauzeren tot de procedure bij de Raad van State is afgehandeld. “De zaak is vandaag (woensdag, red.) uitgebreid gepleit. De rechter zal vrijdagmiddag uitspraak doen”, aldus advocaat Gees. “We hopen dat we extra tijd krijgen van de rechtbank, want deze zaak moet ten gronde behandeld worden en dat is tot nu toe nog niet gebeurd.”