Kortemarkse vrijwilligers in het zonnetje gezet

Ook in Kortemark werd de Week van de Vrijwilliger niet vergeten. Liefst 118 vrijwilligers van 10 sociale werkgroepen werden door het gemeentebestuur en het team van beroepskrachten in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun belangeloze inzet, want zij zorgen immers voor verbinding en zorg, twee zaken die van de gemeente een warme plek maken om te wonen en te leven. Het ging om vrijwilligers die terug te vinden zijn in buurtrestaurant De Frak, de praattafels, de praatkeuken, de fietsbieb, de sociale kruidenier de Bosrank, digipunt, de Samentuin d’Oude Pastorie en de Stoasje. Zij kregen een ontspannende avond aangeboden met een hapje en een drankje. (JDK/foto JDK)