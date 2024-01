Kortemarkse fotografe Lieve Sinnaeve schenkt foto’s en negatieven van Kortemark aan Vlaams centrum voor Genealogie en Heraldiek

De bekende Kortemarkse fotografe Lieve Sinnaeve (73) week na het overlijden van haar man Herman Bogaerts uit naar Oostende. Ze schonk twee dozen vol foto’s en negatieven aan de lokale afdeling van het Vlaams centrum voor Genealogie en Heraldiek: een schat aan beeldmateriaal die het reilen en zeilen toont in het Kortemark van de laatste 100 jaar. De beelden werden gemaakt door 3 generaties Sinnaeves: haar grootvader Paul startte als fotograaf in 1910, terwijl haar vader Jozef de zaak overnam na de Tweede Wereldoorlog. De beelden zullen gedigitaliseerd worden. Daarvoor is men volop op zoek naar vrijwilligers om een handje toe te steken.