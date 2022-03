Kortemarks bedrijf verzamelt donaties en brengt hulpgoederen naar Oekraïne

Hima, fabrikant van bankstellen uit Kortemark, zamelt essentiële middelen in om mensen in het door oorlog geteisterde Oekraïne te ondersteunen. Ze werken al jarenlang samen met partners uit het land en zijn via hun diverse contacten op de hoogte van de noden ter plaatse.

“We werken op professioneel vlak al lang samen met Oekraïne, zowel via onze productie-eenheid daar als lokale bedrijven. Zo bouw je natuurlijk ook persoonlijke relaties op, wij konden dus vrij snel de situatie inschatten”, aldus Marnix Roelens, operationeel verantwoordelijke van Hima.

“De schokkende gebeurtenissen, waar de gehele bevolking onder lijdt, deden ons beslissen om actie te ondernemen. Op deze manier kunnen we onze medewerkers, vrienden gezinnen maar ook alle andere vluchtelingen en gewonden enzigszins helpen”

Humanitaire hulp

Het bedrijf organiseert een inzamelactie voor een aantal essentiële goederen, afgestemd op de vraag van hun netwerk ter plaatse. Zo is er onder andere nood aan hygiëneproducten en zaken om hen warm te houden.

Hima houdt de oproep bewust beperkt: “We willen geen allegaartje van materialen binnenkrijgen, daarom vragen we enkel achter een gericht aantal zaken. Dit om geen problemen te krijgen aan de douane. Administratief is deze actie niet eenvoudig. Ook moeten we de toestroom aankunnen natuurlijk. Tegen volgende week zullen we evalueren of we onze oproep uitbreiden naar andere hulpgoederen of voeding.”

Hima doet een warme oproep om volgende producten te verzamelen (steeds ongeopende verpakkingen): • Pampers en reinigingsdoekjes • EHBO-materiaal, met nadruk op verbanden, kompressen en pleisters • Maandverbanden • Dekens, lakens en handdoeken • Warme jassen • Slaapzakken • Zaklampen

Directe lijn naar veilige zones

Volgende week vertrekt de eerste vrachtwagen met een capaciteit van 100 kubieke meter richting de veilige zones in het westen van Oekraïne. Althans, als die oplegger eerst in België geraakt. “De vrachtwagen in kwestie zit momenteel nog vast in Oekraïne zelf, maar we hopen dat de chauffeur binnenkort hier geraakt zodat we de ingezamelde goederen terug kunnen mee sturen”, vertelt Marnix.

De helft van de donaties zullen uitgedeeld worden aan de binnenlandse vluchtelingen, Oekraïners die uit het oosten komen en opgevangen worden in de veilige gebieden. De andere helft wordt van daaruit vervoerd naar de getroffen gebieden.

Snel handelen is alleszins de boodschap: “De situatie kan daar elke dag veranderen. De inwoners hebben nu onze hulp nodig, waar ze zich ook bevinden. Het is onze plicht om onze korte, directe lijn naar het land in te zetten om de getroffenen nu zo goed mogelijk te ondersteunen.”