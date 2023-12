Kortemark Schittert voor de tweede keer, nu met GPS-tracker

Niet minder dan 51 feestelijk versierde tractoren en andere landbouwvoertuigen trekken vrijdag 22 december vanaf 17.30 uur voor een tocht van drie uur door Kortemark.

Bij de aankomstplaats, aan het Amersveldestadion in Handzame, voorzien de deelnemende landbouwverenigingen nog tal van eet- en drankkraampjes. Bij de eerste editie was het voor toeschouwers langs het parcours soms lang wachten. Daarom voorziet de organisatie nu ook een GPS-tracker. Op www.kortemark.be/tractorparade en op de gemeentelijke Facebookpagina’s zal een link terug te vinden zijn waarop te zien is waar het voertuig vooraan de parade zich dan al bevindt. Net als vorig jaar zijn er voor de deelnemers met de mooist versierde voertuigen ook weer mooie prijzen te winnen.