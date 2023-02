Korpschef politie: “Brugse stadsderby’s zijn voortaan risicowedstrijden”

“Na deze Brugse voetbalderby zitten we met een nieuw feit: ook Cercle heeft een harde kern: de Cheeky Green Boys’”, zegt Dirk Van Nuffel. De korpschef van de Brugse politie is not amused: voortaan zijn de stadsderby’s ook risicowedstrijden. Minstens achttien hooligans riskeren een stadionverbod.

Wie dacht dat het hooliganisme in Brugge op sterven na dood was, moet zijn mening na de voorbije week herzien. De ellende begon al tijdens de Champions Leaguewedstrijd tussen Club Brugge en Benfica op woensdag 15 februari in het Jan Breydelstadion. Toen ontstaken Portugese fans bengaals vuurwerk in het stadion.

Ticketverkoop

Bovendien liep er het een en ander mis bij de ticketverkoop: bijna 1.000 Portugese fans konden tickets kopen voor de vakken die voorbehouden waren voor de thuissupporters. Dat maakte het voor de politie en alle veiligheidsmedewerkers heel moeilijk werken én risicovol.

Korpschef Dirk Van Nuffel is het een week na de feiten niet vergeten. “Ik moet nog een hartig woordje praten met het Clubbestuur”, zegt hij. “Het is niet de eerste keer dat er fouten gemaakt worden bij de ticketverkoop voor internationale voetbalwedstrijden.” Na de wedstrijd moest de politie tussenkomen toen de harde kernen van Club en Benfica in de catacomben aan het vechten gingen. Daarvoor moest de politie al 25 Portugese fans zonder ticket bestuurlijk aanhouden.

Lange Molenstraat

Enkele dagen later was het weer prijs. Zondag 19 februari zal in de annalen van het Brugse voetbal geboekstaafd staan als de allereerste voetbalderby die ontluisterd werd door hooliganisme. Al voor de match moest de politie ingrijpen.

“De harde kern van blauw-zwart had aan de politie de toestemming gevraagd om een optocht naar het stadion te organiseren”, vertelt Dirk Van Nuffel. “Zogezegd om de spelers moed in te spreken na de tegenvallende resultaten. We hebben die toelating niet gegeven, maar ze hebben tóch een stoet gevormd.”

“Ter hoogte van ’t Putje in de Gistelstesteenweg hielden we de Clubfans tegen, omdat ze misschien naar De Platse wilden trekken, waar veel Cerclesupporters aanwezig waren. In extremis hebben enkele leden van de harde kern nog geprobeerd om de Lange Molenstraat te bereiken, waar ze wellicht in confrontatie wilden gaan met de buurtbewoners die bezwaar aangetekend hadden tegen het nieuwe stadion. Ook die poging is hen uit het hoofd gepraat.”

Het is koren op de molen van buurtbewoner Toon van Moerbeke, een openlijk tegenstander van het nieuwe stadion. “Deze feiten bewijzen eens te meer dat een nieuw en groter Clubstadion niet thuishoort in onze woonwijk”, aldus Van Moerbeke.

Vuurpijl in Bras Café

Ook in het stadion waren er akkefietjes. De fans van Club Brugge staken net voor de match, net als de Portugezen eerder in de week, vuurwerk af in de tribunes. Dat is volgens de korpschef moeilijk te verhinderen. “De fouilles aan de ingang van het stadion gebeuren niet tot op de huid, dat duurt te lang. Het is makkelijk om vuurwerk te verstoppen onder je kleren…”

Na de derby braken er rellen uit op ’t Zand. “In Bras Café zaten leden van de Cheeky Green Boys, een relatief recent opgerichte harde kern van een veertigtal jonge Cerclefans. Op het terras gingen leden van The North Fanatics in ’t zwarte geklede twintigers met hoodies uit de Noord zitten. Beide groepen waren rustig. Op een bepaald moment ontstond er een vechtpartij, nadat oudere Clubhooligans van VAK 313, dat zijn veertigers en vijftigers, arriveerden.”

Diverse generaties hooligans

Bij blauw-zwart heb je diverse generaties hooligans: de vroegere East Side en Bruges Youth zitten nu in VAK 313. Hun jongere collega’s The North Fanatics achter het doel in de Noord-tribunes zijn de kweekschool, zeg maar de Club NXT van de hooligans. Sommigen mogen na een tijd overstappen naar VAK 313.

Glazen vlogen in ’t rond, barkrukken sneuvelden en een vuurpijl in het café zorgde zelfs voor brand. “Maar het kon nóg veel erger afgelopen zijn. Want de vuurpijl was duidelijk naar een persoon gericht”, reageert Sander Duboccage, uitbater van Bras Café. De politie arresteerde en verhoorde al 18 amokmakers.

Camerabeelden

Woordvoerder van de lokale politie Lien Depoorter: “Via camerabeelden op ’t Zand en in Bras Café hoopt onze voetbalcel nog meer hooligans te kunnen identificeren. Het dossier zal overgemaakt worden aan de nationale voetbalcel, die op basis van de Voetbalwet een administratieve sanctie kan uitspreken, gaande van een zware boete tot een stadionverbod.”

De feiten hebben meteen consequenties. “Zelfs onze Brugse voetbalderby’s zijn voortaan risicowedstrijden, een erg jammer fenomeen”, zucht korpschef Van Nuffel. “Cercle kende tot voor kort geen geschiedenis van een wat hardere supporterskern. We zullen dus voortaan voor stadsderby’s extra manschappen moeten inzetten, net als voor risicomatchen tegen Gent, Antwerp en Anderlecht…”

Free fights

Wie zijn de Cheeky Green Boys? Yves Segaert-Vanden Bussche, voetbalprocureur bij het parket West-Vlaanderen: “Ze zijn minstens al een vijftal jaren actief. Sommigen onder hen zijn al veroordeeld wegens inbreuken op de Voetbalwet. Herinner u dat zij tijdens een derby een Clubvlag in brand staken. Maar ze nemen nu ook al af en toe deel aan free fights, een parallelle competitie voor hooligans. Daarbij spreken diverse harde kernen af om op een neutrale locatie met elkaar te vechten.”

“Ik stel vast dat de incidenten met Cheeky Green Boys aan het escaleren zijn, met agressie tegenover stewards en politie. Dezelfde namen keren steeds maar terug. De feiten dit weekend op ’t Zand hebben mij toch verrast, dit is weer een stapje verder. Ik wacht het politieverslag af. Daarna zal ik beslissen of er leden van de harde kernen van Cercle of Club strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.”

“De meeste feiten zijn inbreuken op de Voetbalwet en zullen leiden tot administratieve sancties. Pas indien er mensen bij die incidenten gewond raakten, omdat ze een barstoel of vuurwerk op zich kregen, kan er sprake zijn van opzettelijke slagen. Dan kan vuurwerk zelfs aanzien worden als een verboden wapen.”

Geen volledige duidelijkheid

Hoe reageert de Vereniging? Woordvoerder Louis-Philippe Depondt: “Uiteraard keuren wij elke vorm van geweld af. Voetbal hoort een feest te zijn! We zitten geregeld samen met VAK 213 uit de Noord-tribune, dat is het overkoepelend orgaan van alle supportersverenigingen, waartoe ook de Cheeky Green Boys behoren.”

“De bedoeling is om acties op te zetten die Cercle een positief imago bezorgen. Zolang er geen volledige duidelijkheid is over hetgeen er gebeurd is in Café Bras en wat de incidenten veroorzaakt heeft, kan en wil ik de Cheeky Green Boys niet veroordelen.”