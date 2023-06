Korporaal José Valles (65) uit Komen hangt brandweerhelm definitief aan de haak: “Blijf me wel inzetten voor vereniging van vrienden van de brandweer”

Na een indrukwekkende carrière van meer dan 39 jaar heeft korporaal José Valles (65) zijn brandweerhelm definitief aan de haak gehangen. De man kan terugblikken op een bewonderenswaardig parcours, waarbij het vooral de start is die hem zal bijblijven.

“Een brandblusser en een papier voor de verzekeringen!” José lacht wanneer hij zijn loopbaan bij de brandweer van Komen-Waasten probeert samen te vatten. “In 1984 stond ik geheel toevallig te praten met een vriend van mij, eveneens brandweerman, toen we plots zagen hoe het dashboard van een wagen vuur had gevat. Ik liep naar mijn eigen auto om er de brandblusser uit te halen en zo kregen we de vlammen onder controle. Natuurlijk wilde ik die brandblusser graag terugbetaald zien en zo stapte ik met papieren van de verzekering de brandweerkazerne binnen. Ik was meteen verkocht aan de amicale sfeer die er heerst, een soort van kameraadschap die je nog maar weinig ziet. Voor vrienden en familie het goed en wel beseften, doorliep ik de opleiding en werd ik vrijwilliger.”

Brand in eigen huis

39 jaar? Voor José staat dat gelijk aan meer dan 2.000 interventies. “En de ene is al wat aangrijpender dan de andere”, pikt hij in. “Zaken zoals die keer dat twee tieners door een trein werden gegrepen of de verdwijning van de kleine Younes? Ja, die blijven op mijn netvlies gebrand. Maar er waren ook andere momenten hoor, zoals die ene keer tijdens het Te Deum. Alle brandweermannen stonden in de kerk, in vol ornaat, toen we een oproep kregen voor een brand in een woning. Bleek dat het bij mij thuis te doen was, toen de verwarmingsketel vuur had gevat. Met zes hebben we alles laten vallen en zijn we naar mijn huis gelopen, waar we de zaak snel onder controle kregen.”

Pensioen

Een welverdiend pensioen dus, al blijft de brandweerprikkel nog steeds present. “De geest heeft dan misschien wel nog steeds zin om verder te doen, mijn lichaam zegt me dat het misschien tijd is om plaats te maken voor de jeugd. Toch zal ik nooit ver van mijn collega’s verwijderd zijn want ik zal me blijven inzetten voor de vereniging van vrienden van de brandweer. De vrijgekomen tijd? Die zullen mijn kleinkinderen zonder veel aarzelen kunnen opsouperen.”

José Valles, met roots in Spanje, kwam aan een 14-jarige leeftijd in het Franse Comines terecht. Hij ging er aan de slag als lintenwever en ontpopte zich tot iemand met een stevig engagement. Als vrijwilliger bij talrijke verenigingen leerde hij zijn echtgenote kennen, een echtgenote die hij volgde tot in België.