Korenslang dringt woning binnen, tot verschot van bewoner: “Hij wist niet wat hem overkwam”

De Brugse brandweer heeft zaterdagmiddag een slang in veiligheid gebracht die een woning was binnengedrongen. Het was de bewoner van het huis die de opmerkelijke ontdekking deed en meteen alarm sloeg. “Hij is zelf geen reptielenhouder en wist dus niet wat hem overkwam”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel, waar het dier nu wordt opgevangen.

De brandweer kreeg de melding van de slang omstreeks 14.30 uur binnen. Het was de bewoner van een huis in de Lisseweegse Steenweg in Lissewege bij Brugge die het dier plots door zijn woning zag kruipen en alarm sloeg. De brandweerlui konden de korenslang van ongeveer 40 centimeter lang probleemloos vangen.

Plantrekker

Het werd overgebracht naar SOS Reptiel in Ichtegem. “Bij aankomst zagen de verzorgers als snel dat het ging om een korenslang (L. guttatus)”, zegt Mario Goes. “Eén van de populairste slangen binnen de hobby en legaal als huisdier. Voor de mens is het dier ongevaarlijk. En nog opmerkelijker was de uitgerekte verdikking in de buik. Dit toont aan dat het dier nog maar recent iets had verorberd. Een plantrekker dus”

“Dit ontsnapte individu kwam vermoedelijk van een nabijgelegen woning en drong zich een baan in het huis van de vinder. Of de slang ontsnapt is of met opzet is uitgezet, weten we op dit moment niet. Dat is vaak de grote vraag”, aldus Goes. (MM)

Mocht dit jouw dier zijn, mag je SOS Reptiel contacteren via info@sosreptiel.be.