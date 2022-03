Korenbloemhoeve verwelkomt klassen en gezinnen voor boerderijbezoeken

De Korenbloemhoeve, gelegen in de gelijknamige straat op de wijk ‘t Rozeveld in Torhout, is een bloeiend bedrijf met koeien, varkens en akkers. Maar het is meer dan dat. Dankzij de aardappelautomaat draagt het bij aan de korte keten en vooral: het heet klasgroepen en gezinnen welkom om de boerderij te bezoeken. Dat gebeurt zowel via Plattelandsklassen, als via het project ‘De boer op’ van Inagro.

Peter Verhegge (35), bijgestaan door zijn vrouw Evelyne Bulcke (36), runt de Korenbloemhoeve met zijn ouders Luc Verhegge (61) en Regine Kerkhove (61). De vierde generatie al, doorgegeven langs Regines kant. Over een paar jaar willen Luc en Regine met pensioen gaan. Peter en Evelyne hebben een adoptiezoontje Samarth (8) met Indische roots.

Ook job in ziekenhuis voor Evelyne

Evelyne helpt mee op de boerderij en ontfermt zich op de eerste plaats over de bezoeken van de klassen en gezinnen. Maar daarnaast heeft ze nog een eigen job. Ze werkt sinds 2007 als verpleegkundige in het Sint-Rembertziekenhuis, intussen AZ Delta. Ze stond er eerst diverse jaren in het operatiekwartier, maar vervult nu een meer administratieve taak: de dossiers in orde brengen van patiënten die een ingreep dienen te ondergaan. In datzelfde jaar 2007 is Peter in Roeselare afgestudeerd als bachelor in de landbouw en op de boerderij van zijn ouders gestart. In 2010 zijn Peter en Evelyne getrouwd. Ze kenden elkaar toen al geruime tijd. Ook Evelyne stamt uit een landbouwfamilie die aan haar vierde generatie toe is. Dat bedrijf bevindt zich in het polderdorpje Sint-Pieters-Kapelle nabij kustgemeente Middelkerke.

Graag de lokale producenten steunen

De Korenbloemhoeve telt een 70-tal melkkoeien, een 80-tal zoogkoeien, een aanzienlijk aantal kalfjes, akkers voor onder meer de aardappelteelt en mestvarkens in loonkweek. Een gemengd bedrijf, dat sinds juni 2020 ook op de korte keten inspeelt. “Toen werd onze overdekte automaat langs de Korenbloemstraat geplaatst”, zegt Peter. “In eerste instantie om onze zelfgeteelde kwaliteitsaardappelen rechtstreeks aan de consument te verkopen, al bieden we in de automaat tevens producten van anderen aan: eieren, ajuinen, appelen, vruchtensap, aardbeien en het lekkere brood van bakkerij Sinnaeve uit het gehucht Baliebrugge in Ruddervoorde. Op onze wijk bestaat er namelijk geen bakkerij meer, wat jammer is.”

“We hadden eind 2019 al het idee voor een automaat opgevat, maar het uitbreken van de coronacrisis heeft dat project wat vertraagd”, vult Evelyne aan. “Vanzelfsprekend zijn de aardbeien enkel in het juiste seizoen te koop. We waken er trouwens over om zoveel mogelijk lekkers van lokale producenten aan te bieden. We willen de harde werkers uit onze eigen regio steunen. We hadden in onze automaat ook rauwe melk van ons bedrijf willen voorzien, maar dat bleek totaal niet evident te zijn als je alle strikte regels inzake voedselveiligheid wilt respecteren. Dus beperken we ons nu tot de verkoop van melk op zaterdag tussen 9 en 11 uur. Dan kunnen de mensen de rauwe melk op onze hoeve afhalen.”

Kinderen mogen de kalfjes koekjes geven

Dé grote dada van Evelyne zijn de vele klasbezoeken aan de Korenbloemhoeve. “Dat doen we al sinds 2010 in het kader van Plattelandsklassen”, zegt ze. “Ik vind het heerlijk om kinderen op ons bedrijf te mogen rondleiden. Er komen vooral klasjes uit het eerste en tweede leerjaar langs, soms zelfs uit het Brusselse. Dan mogen de kinderen koekjes aan de kalfjes geven. Het is belangrijk om hen onze stiel te tonen, want sommigen weten nauwelijks wat een boerderij is, zeker als ze in grotere steden wonen, waar ze niet eens een tuintje hebben. Zalig om hen uit te leggen hoe het hoeveleven in elkaar zit.”

“Zo’n bezoek duurt ongeveer twee uur en ik ga er helemaal in op. We hebben niet zo lang geleden een melkrobot geïnstalleerd en die wekt natuurlijk ook de interesse van het jonge volkje. Tijdens de voorbije twee coronajaren viel het op dat er hoofdzakelijk klasgroepen uit de eigen regio op bezoek zijn gekomen.”

Per klasbezoek subsidie vanwege Inagro

Om het aantal boerderijbezoeken nog wat uit te breiden, heeft de Korenbloemhoeve recent ingetekend op het project De boer op van Inagro, het provinciale onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw, dat opereert vanuit Beitem-Rumbeke.

Er is enerzijds Met de klas de boer op voor de scholen en anderzijds Samen de boer op voor gezinnen en verenigingen. Om het project te promoten, geeft het provinciebestuur via Inagro aan de scholen een subsidie van 50 euro per klasbezoek. “De kinderen krijgen een leuke melkbeker cadeau”, vertelt Evelyne. “Die blije en soms verraste gezichten tijdens het bezoek aan de boerderij doen deugd aan het hart. We mogen met de landbouwsector niet vergeten om de jonge generaties duidelijk te maken waarmee we zo allemaal bezig zijn, hoe sterk we investeren en hoe groot onze bijdrage voor de samenleving is op het vlak van gezonde voedselvoorziening.”