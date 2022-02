Koppeltjes in woonzorgcentrum beleven romantische valentijnsdate: “We zien elkaar nog even graag als 62 jaar geleden”

Onder het motto ‘op liefde staat geen leeftijd’ werd maandag ook in residentie Zilverduin in Vosseslag Valentijn gevierd. Alle zestien koppels die samen in het woonzorgcentrum verblijven, werden extra verwend.

“Voor ons is ’t eigenlijk alle dagen Valentijn: we zien elkaar nog even graag als 62 jaar geleden, en zo mogelijk zelfs nog liever”, zeggen Cyriel Nuytten en Ida Ticket, allebei 86. Vanmiddag gingen ze samen aan tafel voor een aangepaste valentijnsmenu. “Vol-au-vent met frietjes, en een speciale dessert in de vorm van een hartje”, knipoogt Cyriel. “Heel romantisch, zo’n etentje met Valentijn, maar eigenlijk gaan wij hier alle dagen op restaurant. We hebben zelfs een vast plekje.”

Wat Ida en Cyriel ook nog alle dagen doen, is elkaar zoentjes geven. “Pas op, we zijn geen seksbeesten hé”, grapt Cyriel. “We tonen gewoon graag dat we van elkaar houden. Ida en ik zijn onafscheidelijk – we gaan ook altijd samen slapen.” Eigenlijk vinden Ida en Cyriel Valentijn maar een commercieel gedoe.

“In onze tijd bestond dat niet hé. En wij hebben dat ook niet nodig om romantisch te doen.” De gouden tip om voor altijd samen te blijven? “Leer met elkaars fouten leven. Jonge koppels hebben tegenwoordig niet meer zoveel geduld met elkaar.” Ida’s ogen blinken als ze terugdenkt aan die eerste ontmoeting met Cyriel. “Hij zag er zo snel uit in zijn uniform”, glimlacht ze.