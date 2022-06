Koppeltje heeft seks óp militaire begraafplaats in Ieper: “Geschokt door dit beschamende gedrag”

Er is een hallucinant filmpje opgedoken waarin een koppel seks heeft op een militaire begraafplaats aan de rand van het stadscentrum van Ieper. De Commonwealth War Graves Commission tilt bijzonder zwaar aan de zaak. “We zullen dit tot op het bot onderzoeken.”



De beelden liegen er niet om. In het amper acht seconden durende filmpje zie je een koppeltje geslachtsgemeenschap hebben op het getrimde gras van Ramparts Cemetery, een militaire begraafplaats aan de Rijselpoort in Ieper.

Niet achter een struikje of tussen enkele bomen, maar volledig open en bloot. Een omstander filmde het tafereel en plaatste het dinsdagavond op sociale media, waarna het al snel weer offline werd gehaald.

Beschamend

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) reageert alvast verbolgen. “We zijn geschokt door de berichten over dit beschamende gedrag op Ramparts Cemetery, Lille Gate.”, klinkt het.

“We tolereren geen ongepast gedrag op onze sites en zullen niet toestaan dat dit ook maar enige vorm van afbreuk doet aan onze herdenking van de oorlogsslachtoffers. Wij onderzoeken deze zaak met spoed en zullen de autoriteiten helpen bij hun onderzoek.”

Openbare zedenschennis

Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper, stelt dat de politie de beelden nog niet onder ogen heeft gekregen. “Maar dit valt duidelijk onder openbare zedenschennis.”

“Dergelijke zaken kunnen gewoon niet. De CWGC heeft ondertussen contact opgenomen en klacht ingediend. We bekijken samen hoe we hier verder gevolg aan kunnen geven. Maar we nemen dit bijzonder ernstig.”

Iepers burgemeester Emmely Talpe (Open Ieper) reageert verontwaardigd. “Dit kan écht niet. Ik deel de mening van de Commonwealth War Graves Commission en heb er alle vertrouwen in dat onze politiediensten deze zaak ten gronde zullen bekijken.”

Het is niet de eerste keer dat er op en rond de Vestingen van Ieper ongepast gedrag vertoond wordt. In juni 2021 plaste een man nog tegen de Menenpoort. In 2013 zorgde de opname van een videoclip van Ieperling Sinerjey Meyfroodt onder de Menenpoort voor de nodige opschudding.