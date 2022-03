Koppels uit regio Torhout in de bres voor Huis Snello

Drie koppels uit het Houtland, twee uit Torhout en een uit Veldegem, hebben dankzij een quiz ruim 2.500 euro kunnen bijdragen aan het bouwproject Huis Snello, dat in Varsenare onderdak zal bieden aan vijftien mensen met een beperking.

De koppels organiseerden de quiz met succes in zaal De Schelpe in Snellegem. De zes initiatiefnemers met het hart op de juiste plaats zijn Marc Plovie en Katrien Wittevrongel uit Steenveld in Veldegem, Andy Vandendriessche en Tania Foré uit de Weidestraat in Torhout en Steven Castelein en Sandra Vanlerberghe uit de Molenstraat in Torhout. De cheque van welgeteld 2.539 euro werd bij de woonst van de twee laatstgenoemden overhandigd aan Koen Ongenae en zijn vrouw Marleen Vancaillie uit de Boterstraat in Snellegem. Die hebben twee kinderen: een dochter Daphne (24) en een zoon Cédric (21). Daphne heeft een beperking en haar ouders willen haar toekomst veiligstellen. Bijgevolg hebben ze in november 2019 de vzw Huis Snello opgericht om een nieuwbouw te realiseren.

In zee met Toontjeshuis en Oranje

Huis Snello is een kleinschalig woonproject met 15 individuele studio’s waar evenveel personen met een beperking zelfstandig kunnen wonen, weliswaar met ondersteuning op maat: 24 uur op de 24, zeven dagen op de zeven, het jaar rond. De vzw Snello is voor het project in zee gegaan met de vzw Toontjeshuis, gespecialiseerd in dergelijke wooninitiatieven. Er zal voor de ondersteuning van de bewoners samengewerkt worden met de erkende zorgpartner Oranje.

“Ons Huis Snello wordt opgetrokken achteraan het domein van Licht en Liefde in Varsenare”, licht Koen Ongenae toe. “Het perceel grond van 2.200 vierkante meter werd voor ons aangekocht door de gemeente Jabbeke, waartoe zowel Varsenare als Snellegem behoren. We hopen dit najaar met de bouw te kunnen starten.”

Tweede editie van quiz ligt al vast

De vier vermelde koppels zijn via diverse kanalen goede vrienden geworden.

“Wat zijn we blij om via het organiseren van onze quiz ons steentje aan Huis Snello te kunnen bijdragen”, zegt Sandra Vanlerberghe. “De tweede editie ligt al vast: op zaterdag 26 november in zaal De Schelpe in Snellegem. De quizvragen zijn van de hand van Marc, Katrien en Andy, dus zij doen het meeste werk. Maar we vormen een hecht team en helpen elkaar waar mogelijk. Met altijd het goede doel voor ogen.”