Koppel vlogt over het leven op Maldegemse fermette: “We dromen van werken op een grote boerderij”

Na heel wat tussenstops in andere Vlaamse steden en gemeenten houden Vincent Van Sande (29) en vriendin Margaux Kronal (24) sinds maart halt in Maldegem. Aan de vaart wonen ze in een landelijke woning met veel dieren. Sinds enkele weken vlogt het duo over hun leven ‘op den buiten’.

Met een jarenlange achtergrond bij dieren en landelijk wonen, was een stap weg van de stad en naar het platteland voor Vincent Van Sande en Margaux Kronal relatief logisch. Eerder woonde Margaux onder meer in Mechelen en De Panne, Vincent verbleef lang in Antwerpen maar spendeerde tijdens zijn jeugd veel tijd bij een tante in de Ardennen. “Daar zat ik dagelijks tussen paarden en andere dieren. Ik heb altijd in de natuur willen wonen en dat is nu eindelijk het geval”, vertelt Vincent.

Zot van dieren

Vincent – acteur en zoon van, maar heeft geen contact meer met zijn vader – is net als zijn vriendin zot van dieren en die passie kunnen ze in Maldegem ten volle beleven. Margaux is professioneel hondentrainster en maakte van haar hobby haar beroep.

“De cursussen die ik regelmatig volg voor mijn job, interesseerden Vincent tijdens de eerste lockdown ook meer en meer. Ook voor mijn praktijk maken we wel vaker filmpjes van bepaalde trainingen, dat hebben we nu doorgetrokken naar onze andere activiteiten”, gaat Kronal verder.

Leven in het groen

“We hebben elke dag het gevoel dat we veel gedaan hebben en dat willen we tonen aan anderen. We hebben honden, kippen, schildpadden, vissen en paarden; we zijn dus veel bezig met het onderhoud en verzorgen van onze dieren. Alles speelt zich ook af hier in de buurt en we merken dat jongeren daar steeds meer interesse voor tonen”, legt Vincent uit.

Het koppel huurt nu een huis in Maldegem, maar droomt van meer. “We hopen later een grootschalige boerderij te runnen. De stap naar meer leven in het groen komt vaker en vaker voor en dat passioneert ook ons”, vertelt Margaux.

Bijleren

De reacties op de eerste filmpjes zijn inmiddels erg positief. “Daar genieten we enorm van. Bovendien zijn onze filmpjes niet louter entertainend. Je steekt er wel degelijk ook iets van op”, gaat Van Sande verder. “Hoe moet je omgaan met een agressieve haan, hoe kan je ook in de herfst kajakken, … Mensen die naar onze filmpjes kijken, zullen op het einde van de video ook echt iets geleerd hebben”, zegt Margaux.

De avonturen van Margaux en Vincent zijn te volgen op de sociale media en het Youtubekanaal van ‘Blue Jack The farm’ of via de website van hondentraining www.bluejackdogtraining.be.