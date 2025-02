Koppel uit Wervik baat in Meuzac een chambre d’hôtes uit: “Minder luxe, maar meer geluk”

Wie op vakantie wil genieten van de rust en tegelijk van een prachtige groene streek is welkom in bed & breakfast La Bouchère 33 in Meuzac (Frankrijk), op 692 kilometer van Wervik. Jurgen Delmotte en Genia Desreumaux zijn er de nieuwe uitbaters. Ze woonden in de Oude Beselarestraat en werkten beiden in het aluminiumbedrijf Francovera op de Hoogweg. “Hoe we hier belandden is een verhaal van dromen en kansen”, klinkt het bij het enthousiaste koppel.

Jurgen (50) groeide op in de Loskaaistraat in Wervik, de roots van Genia (48) bevinden zich in Geluwe. “Jurgen was bij Francovera eerst plaatser om daarna verder als werfleider te werken en ik heb verschillende rollen vervuld, van productie tot magazijnbeheer en de laatste vijf jaar administratie”, vertelt Genia.

“Jurgen droomde al zes jaar van een ander leven, maar ik stond daar niet meteen voor open. Tijdens corona begon dat langzaam te veranderen. Reizen met het vliegtuig werd lastig, en we ontdekten Frankrijk met de auto. Gedurende drie jaar verbleven we tijdens ons verlof in verschillende B&B’s, en het idee van een chambre d’hôtes begon te kriebelen.”

Opleiding

“In september 2023 startte ik een avondopleiding bij Syntra West in Ieper: het runnen van een B&B. Tijdens de kerstvakantie 2023-2024 bezochten we verschillende chambre d’hôtes in de Dordogne, maar vonden niets wat echt bij ons paste. Tot januari vorig jaar, toen we een advertentie op Facebook zagen: een goed draaiende chambre d’hôtes met vijf kamers, te koop in Meuzac in het arrondissement Limoges. Niet in de Dordogne dus, maar het voelde meteen goed.”

Van droom naar realiteit ging in een stroomversnelling. “We namen contact op, bezochten het huis en voor we het wisten, was de knoop doorgehakt”, zegt Genia. “De streek sprak ons aan: groen, vol wandel- en fietsroutes, met meren en een goede ligging vlak bij de autoroute A20. Het dorp voelde direct vertrouwd, iedereen kent elkaar hier.”

Twijfels

La Bouchère 33 bevindt zich in een gewezen slagerij. De prijzen per kamer zijn er vanaf 85 euro per nacht. Uiteraard was het een heel grote stap om alles te verlaten en een vaste job op te geven. “Natuurlijk waren er twijfels: doen we hier goed aan, en wat als het financieel tegenvalt?”, aldus Genia. “Maar Jurgen en ik vormen een sterk team. De vorige eigenares, een Nederlandse vrouw, hielp ons op weg door de boekingen te laten doorlopen terwijl wij nog in België werkten. Zo konden we zonder stress starten. De opleiding in Ieper volgde ik online verder en rondde die succesvol af. Ook voltooiden we een verplichte cursus in Limoges, waarmee we nu een attest hebben om sterke dranken en avondmaaltijden te serveren.”

“In ons huis hebben we een gezellige kleine bar met Belgische bieren, waar we deze winter veel tijd doorbrengen met onze gasten. In de warmere maanden gaan we samen genieten van drankjes en hapjes op onze binnenplaats. We koesteren onze eigen moestuin, waar we verse groenten en kruiden verbouwen.”

Renovatie

“En we blijven investeren. Tegen maart komen er laadpalen voor elektrische auto’s en installeren we zonnepanelen om milieuvriendelijker te zijn. Ook bieden we gratis wifi op het hele domein. De kamers geven we één voor één een opfrisbeurt. Zo hebben we de kamer in de schuur met zicht op de tuin aangepakt en onze eigen stijl eraan toegevoegd. De zolder is geïsoleerd, en we vernieuwen ook het terras. Hoewel we familie en vrienden missen, krijgen we zoveel terug van onze gasten. Het is een ander leven, met veel minder luxe, maar zoveel meer geluk. We hebben nog geen seconde spijt gehad van onze keuze.”

Zoon Cyben (25) bleef achter, werkt als schrijnwerker en runt daarnaast zijn eigen zaak Cydel Projects, in timmerwerken, gyproc en afbraak. Zijn vriendin Julie Dochy runt de dameskledingzaak Fluweel in Rollegem-Kapelle. Haar vader Bart is de burgemeester van Ledegem en ook al jarenlang Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V).

Meer info op Facebook, Twitter, Instagram of www.labouchere33.com en info@labouchere33.com.